رياضة

الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض

احمد حمدي
احمد حمدي
يارا أمين

كشف الإعلامي خالد الغندور إن مصدر مقرب من أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك، عن تطورات جديدة في أزمة اللاعب داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية،وأوضح المصدر أن أحمد حمدي تم إبلاغه بالانتظام في التدريبات بشكل منفرد داخل نادي الزمالك، مع منعه من المشاركة في التدريبات الجماعية التي تُقام على استاد الكلية الحربية، في قرار يعكس استمرار الأزمة دون حل حتى الآن.

وأضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، يرفض عودة أحمد حمدي للتدريبات الجماعية، بسبب خلاف قديم بين الطرفين، وهو ما تسبب في تجميد موقف اللاعب داخل الفريق،وأكد المصدر أن أحمد حمدي شدد للمقربين منه، وأقسم لهم، على رغبته الصريحة في الاستمرار مع نادي الزمالك وعدم الرحيل، رغم صعوبة الموقف الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يعلم مسبقًا أنه قد يتم تسليمه للجمهور والحديث عنه بشكل غير عادل.

وأشار الغندور إلى أن أحمد حمدي ينوي توضيح موقفه كاملًا لجماهير الزمالك، لكنه ينتظر التوقيت المناسب للحديث، حفاظًا على استقرار الفريق وعدم إثارة الأزمات في الوقت الحالي،واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد حمدي قرر تأجيل أي حديث عن العروض التي تلقاها، لحين حسم موقفه النهائي مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور الغندور أحمد حمدي نادي الزمالك الزمالك القلعة البيضاء

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

شيري TIGGO9
شيري TIGGO9
شيري TIGGO9

