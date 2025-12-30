قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بالأسماء.. أضا يكشف عن الرباعي المرشح لتدريب الزمالك

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أعلن الإعلامي محمد طارق أضا، أن نادي الزمالك قد يشهد تغييرات وشيكة على مستوى الجهاز الفني للفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.

وأشار أضا عبر برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد ، إلى اقتراب رحيل المدير الفني الحالي أحمد عبد الرؤوف، في ظل تصاعد الأزمات داخل الزمالك، وعلى رأسها الأزمة المالية وتأخر صرف مستحقات اللاعبين، الأمر الذي تسبب في توتر داخل غرفة الملابس وزيادة الضغوط على الجهاز الفني.

وتابع أضا إن عبد الرؤوف أبدى رغبته في عدم الاستمرار في ظل غياب الاستقرار وصعوبة العمل الفني في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يرى أن رحيله قد يكون الحل الأنسب لاحتواء الأزمة، خاصة بعد تصريحات المدرب الأخيرة التي كشفت حجم الضغوط التي يعانيها داخل الزمالك.

وأضاف أضا أن هناك أربعة أسماء مصرية مطروحة بقوة لتولي المسؤولية الفنية في حال رحيل عبد الرؤوف، وهم: معتمد جمال، وطارق مصطفى، وخالد جلال، وعبد الحميد بسيوني، مشيرًا إلى أن المجلس سيناقش السير الذاتية للمرشحين بالتنسيق مع المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، لاختيار الأنسب.

ولفت إلى أن بعض الأصوات داخل مجلس الإدارة رشحت أيضًا اسم مؤمن سليمان، المدير الفني الحالي لفريق الشرطة العراقي، إلا أن هذا الخيار يواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتباطه بعقد مع ناديه الحالي، مما يجعل مسألة انتقاله إلى الزمالك في التوقيت الحالي أمرًا معقدًا.

وأكد أضا، بأنه من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الموقف النهائي للجهاز الفني، في ظل سعي مجلس الإدارة لاحتواء الأزمات المالية والفنية وإعادة الاستقرار للفريق قبل المباريات القادمة.

الإعلامي محمد طارق أضا نادي الزمالك الزمالك صدى البلد أحمد عبد الرؤوف

