حسام المندوه: أعضاء بمجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. ونحتاج 4 سنوات للتعافي

رباب الهواري

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك عن مديونية النادي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنهم نجحوا في توفير ما يقارب الـ 2.5 مليون دولار.

وقال حسام المندوه، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "مديونية الزمالك كانت تزيد عن 2.5 مليار جنيه عندما تولينا المسئولية".

وتابع: "نسعى لحل تلك الأمور، ولكن لا نملك المال لحل ذلك، وتلك المديونية زادت، وحتى تلك اللحظة وفرنا حوالي 2.5 مليار جنيه سواء إيرادات تم صرفها أو على أجزاء منها تبرعات، ونوجه شكر لممدوح عباس، وبعض المحبين الآخرين الذين يرفضون ذكر أسمائهم".

وذكر: "هناك أشخاص من داخل المجلس يتبرعوا بمكافات للاعبين، مصروفاتي مليار و500 مليون في السنة، ونوفر إيرادرت بـ 700 مليون تقريبا، ويكون هناك عجز حوالي 800 مليون ونحاول حلها عن طريق القروض أو المساعدات الخارجية، هذا الوضع صعب بكل تأكيد، والزمالك يحتاج لأربع سنوات حتى يعود ولكن يجب أن يحدث استقرار إداري يخرج عنه انضباطية مالية نوعا ما".

واختتم: " بدون استقرار إداري لا يستقر نادي الزمالك، ومشكلة الزمالك منذ فترة طويلة عدم الاستقرار الإداري، وهناك لحظات قال فيها بعض أعضاء المجلس إن الموضوع صعب والاستمرار في المنصب مستحيل وفكروا في الاستقالة، ولكن أنا لم أفكر في ذلك ولكني أراه أمامي، هذا عمل تطوعي ولا تتكسب منه، وقد يتجه البعض في وقت من الأوقات إلى عدم القدرة على الاستمرار والتقدم بالاستقالة".

