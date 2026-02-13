قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت أنظار مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المندوه : مجلس الزمالك مظلوم | جئنا في توقيت صعب.. وندير أزمة حقيقية

حسام المندوه
حسام المندوه
إسلام مقلد

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن المجلس الحالي يتعرض لظلم كبير بسبب توقيت توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أن هناك من حذّره شخصيًا من خوض التجربة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها النادي.

وجاءت تصريحات المندوه خلال ظهوره في برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع عبر قناة DMC، حيث تحدث بصراحة عن حجم التحديات التي تواجه المجلس وخطط التعامل معها.

نسعى للحلول والتحديات مستمرة

أوضح المندوه أن المجلس يعمل بشكل مستمر على إيجاد حلول عملية لأزمات النادي، مؤكدًا أن التحديات لا تتوقف، وهو ما تسبب في تقليل الظهور الإعلامي خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه يتفهم قلق جماهير الزمالك، قائلًا إنه يرغب في طمأنتهم كما يستمد منهم الطمأنينة، مطالبًا الجماهير بالحضور بقوة في المباراة المقبلة، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على “هز الاستاد” ودعم الفريق بالشكل المعتاد.

إدارة أزمة وليست مرحلة مستقرة

وشدد أمين الصندوق على أن المجلس جاء في وقت بالغ الصعوبة، موضحًا أن هناك ملفات كانت مدروسة بالفعل، لكن التعامل مع الأزمات على أرض الواقع يختلف عن مجرد معرفة تفاصيلها على الورق.

وأشار إلى أن هناك فارقًا بين معرفة المشكلة ومعرفة حلها نظريًا، وبين القدرة على تنفيذ الحل خلال عام أو عامين في ظل ظروف معقدة ومتغيرة.

ملف أرض أكتوبر وتغير خطط الحل

وتطرق المندوه إلى أزمة أرض أكتوبر، متسائلًا عما إذا كانت ضمن الحسابات منذ البداية، مؤكدًا أن المجلس تعامل معها فور توليه المسؤولية، وكان ينظر إليها باعتبارها موردًا رئيسيًا للنادي.

وأضاف أن الأزمات المتلاحقة فرضت تغييرات مستمرة في خطط الحلول، موضحًا أن الإدارة قد تخطئ أحيانًا، لأن العمل الإداري بطبيعته لا يخلو من الأخطاء، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة.

بطولات رغم الصعوبات

وأشار إلى أن الزمالك حقق العديد من البطولات خلال الفترة الماضية، ويشارك بقوة في مختلف المنافسات، مستندًا إلى الدفع الجماهيري الكبير وإلى جهود المجلس الذي يحاول إدارة الأزمة بأفضل صورة ممكنة.

وأكد أن المجلس لا يعمل في ظروف طبيعية، بل يدير أزمة حقيقية، موضحًا أن حل جزء من المشكلات غالبًا ما يكشف عن جزء آخر يحتاج إلى معالجة، وهو ما يتطلب صبرًا ودعمًا من الجميع.

وكشف أن بعض المقربين منه نصحوه بعدم خوض التجربة في هذا التوقيت، معتبرين أنها تمهيد للمجلس القادم، إلا أنه قرر تحمل المسؤولية.

وأشار إلى أنه سبق وأن قاد الزمالك في فترة سابقة، لكن حجم المشكلات الحالية يفوق ما كان موجودًا آنذاك بأضعاف مضاعفة، مؤكدًا أن الوضع العام صعب للغاية، وأن النتائج كان من الممكن أن تكون أفضل بكثير لو كانت الظروف مختلفة.

مجلس مظلوم وتوقيت صعب

واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الحالي مظلوم بسبب الفترة التي تولى فيها المسؤولية، واصفًا إياها بأنها من أصعب الفترات في تاريخ النادي.

حسام المندوه نادي الزمالك الزمالك المندوه الصقر أحمد حسن أرض أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة»

دار الإفتاء تطلق دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة» لتعزيز الوعي الأسري

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بقرب حلول شهر رمضان

غسول الفم

هل استخدام غسول الفم في نهار رمضان يفسد الصوم؟ الإفتاء تجيب

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

برج القوس حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تنجر وراء رغبات عابرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد