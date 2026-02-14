بسبب العاصفة الترابية .. غلق طريق سيوة حتى الصباح السبت

تسببت العاصفة الترابية التى ضربت محافظة مطروح اليوم الجمعة والتي غطّت الشوارع وحجبت الرؤية في عدد من المدن ،فى غلق طريق سيوة مرسي مطروح امام حركة السيارات .

حيث اغلقت الجهات المعنية الطريق امام السيارات حفاظا على سلامة المسافرين بسبب موجة من الأتربة الكثيفة التي غطّت الطرق وحجبت الرؤية .

كانت مدن محافظة مطروح قد شهدت عاصفة ترابية تسببت في تراجع مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الساحلية والمفتوحة، وفضّل عدد من المواطنين الالتزام بالتواجد في منازلهم لحين تحسّن الأحوال الجوية،.

وحذرت الأجهزة المعنية السائقين بتوخي الحذر خلال القيادة، خاصة على الطرق السريعة، تجنبًا لوقوع حوادث نتيجة انخفاض الرؤية.