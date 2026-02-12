قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جهاز العلمين الجديدة: إنهاء أعمال الطرق المحيطة بأبراج الداون تاون وربطها بمحطه القطار السريع

رئيس مدينة العلمينم الجديدة خلال الجولة
رئيس مدينة العلمينم الجديدة خلال الجولة
ايمن محمود

تفقد  الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، خلال جولة ميدانية  سير العمل بعدد من المشروعات الجارية بالمدينة يرافقه المهندس سامي فهمي نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى محمود والمهندس إيهاب سيف معاونا رئيس الجهاز، حيث تفقد أعمال كوبري C19 مع تقاطع مسار القطار السريع والطرق والمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة الداون تاون، حيث شدد على زيادة معدلات التنفيذ والالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال الجارية مع تكثيف العماله والمعدات بالموقع، ووجه بسرعة الانتهاء من ميدان تقاطع C19 مع M10 وتشكيل الأرصفة، واستكمال أعمال الجزيرة الوسطى بطرق C19 و M10 و M14 وتشكيل الحارات الداخلية، وسرعة إنهاء الطرق المحيطة بمنطقة ابراج الداون تاون وربطها ببعضها وكذا ربطها بمحطه القطار السريع.

محطة الرفع ونسبة الانجاز 

وتابع رئيس الجهاز تفقد محطة الرفع الجنوبية الرئيسية 3، موجّهًا بتكثيف العمالة والمعدات بالموقع والتركيز على ضرورة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، ومؤكدًا استمرار العمل بنفس المعدلات لتحقيق المستهدفات المطلوبة في التوقيتات المقررة.مشيرا  رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بالمحطة بلغت 25%.

كمبوند مزارين،

واختتم الدكتور محمد خلف الله الجولة بتفقد زونات AP13 وXM بكمبوند مزارين، حيث وجه بالعمل على مدار 24 ساعة بنظام ورديتين وتكثيف العمالة، وسرعة الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية ومداخل العمارات (السوكرِيت والألومنتال والرخام)، والإسراع في تنفيذ أعمال الهارد سكيب وتسوية الموقع العام، وإزالة كافة المخلفات والتشوينات أمام العمارات المنتهية أعمالها لظهورها بالشكل اللائق، مع حصر أي خامات ناقصة بالواجهات وتركيبها فورًا، وإزالة جميع المخلفات والتشوينات بالموقع بشكل فوري، .

وأشار رئيس الجهاز إلى أن متوسط نسب الإنجاز بالزونات بلغ 57.5%.

الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة وتوجيه إنذارات بالسحب وإسناد الأعمال لشركات أخرى لاستكمالها حال عدم الالتزام.

وكشف عن أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا لتوجيهات القياده السياسيه ووزاره الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وبما يضمن تقديم مشروعات سكنية وخدمية على أعلى مستوى، تلبي طموحات المواطنين وتسهم في تطوير مدينة العلمين الجديدة.

