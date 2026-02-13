في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة .. تخريج الدفعة 192 بطب قصر العيني «دفعة الدكتور خيري السمرة»

شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حفل تخرج الدفعة رقم 192 لعام 2024-2025 بكلية طب قصر العيني، والتي أُطلق عليها دفعة "الدكتور المرحوم خيري السمرة"، وبحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، ولفيف من الوزراء ورؤساء الجامعات السابقين، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والخريجين وأسرهم.

بدأت وقائع الاحتفالية، بالتقاط صورة تذكاريه للخريجين أمام مبني القبة بحضور رئيس الجامعة، ثم طابور عرض الطلاب، والسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ممثلى الخريجين والخريجات، ثم كلمة الدكتورة حنان مبارك وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، أعقبها كلمة الدكتور حسام صلاح، ثم كلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ثم بدات فعاليات التكريم.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالحضور في رحاب جامعة القاهرة، منارة العلم ومنبر الثقافة والتنوير، موجهًا التهنئة إلى خريجي الكلية، مؤكدًا أن كلية طب قصر العيني تمثل صرحًا طبيًا عريقًا، وهو ليس مجرد مؤسسة تعليمية فحسب، بل كان ولا يزال مصنعًا للعلم والإنسانية، ومنارة للطب في مصر والعالم العربي والمنطقة بأسرها، مشيرًا إلي أن احتفالية اليوم تأتي بالتزامن مع قرب الإحتفال بمرور 200 عام علي إنشاء مدرسة طب قصر العيني، والتي قدمت خلالهما العطاء العلمي والطبي، وصنعت تاريخًا راسخًا من الريادة، كما أسهم خريجوها في خدمة الإنسانية داخل مصر وخارجها.

وثمن رئيس جامعة القاهرة، حصول مستشفيات قصر العيني على المرتبة السابعة والعشرين عالميًا ضمن أفضل مستشفيات العالم، وهو يُعد إنجازًا يعكس حجم الجهد المبذول من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس والفرق الطبية والإدارية، مسديًا بعض النصائح للخريجين، بأن يجعلوا المريض في مقدمة اهتماماتهم لأن جوهر الطب انساني قبل ان يكون علميا، وأن يستكملوا دراستهم العُليا لاسيما أن الطب علم متجدد لا يعرف التوقف، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة وقصر العيني في مختلف أماكن عملهم، وأن يتمتعوا بقيم النزاهة والانضباط والإخلاص في العمل، وأن يحرصوا علي استمرار علاقتهم بالجامعة من خلال الإنضمام إلي رابطة الخريجين لبدء مرحلة جديدة من التعاون والدعم المتبادل، بما يعزز قوة شبكة خريجي قصر العيني في مصر والعالم، موجهًا التحية لأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس لجهودهم المبذولة مع الخريجين خلال فترة دراستهم بالكلية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن قصر العيني عريق بتاريخه، ومتجدد بعلمه، ويافع بأساتذته وابنائه، وأن الخريجين يرثون إرثا عظيما يُعلق في اعناقهم أمانه ويحمّلهم مسؤولية علي اكتافهم تليق بحجم قصر العيني، موجهًا الخريجين بضرورة أن يكونوا جاهزين لتحمل الامانه، وجديرين بأن يكونوا امتدادت لقصر العيني في كل مكان من هذا العالم المتسارع، وأن يكونوا سفراء الطب، وجسر العبور إلي المئوية الثالثة، مؤكدًا أن الطب ليس مجرد مهنه بل رساله تُعاش، وأمانه لا تعرف التجاهل، وأن طب قصر العيني مدرسة ضمير ومحراب علم وأمل الوطن، داعيًا الخريجين أن يقفوا تحية وإجلالاً لأولياء أمورهم.

ومن جهتها، وجهت الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للخريجين الذين يمثلون أطباء الحاضر وقادة المستقبل في عصر العولمة الذي يتطلب منهم بذل الجهد والإتقان وحسن الأداء، موجهًة الخريجين بضرورة أن يتمسكوا بأخلاقيات مهنة الطلب وأن يكونوا رحماء بالمرضي، لافتةً إلى أن هده الدفعة مميزة لكونها هي أول دفعه في النظام الجديد 5+2 والتي واجهت العديد من الصعوبات، وأنهم استطاعوا أن يقدموا النصح والإرشاد إلي زملائهم وكانوا قاده لهم.

كما أعرب ممثلو الخريجين، خلال كلماتهم، عن سعادتهم لتخرجهم فى كلية طب قصر العيني منارة الطب والعلماء، ومن جامعة القاهرة العريقة، مشيرين إلي أن هذا اليوم يمثل النهاية السعيدة لحلم طلاب البكالوريوس وبداية لحلم جديد ومرحلة مليئة بالتحديات والتضحيات، موجهين الشكر لأساتذة الكلية الذين أمدوهم بالعلم النافع، كما وجهوا الشكر لأولياء الأمور لتضحياتهم التي بذلوها من أجل وصول أبنائهم للحظة تخرجهم فى كلية طب قصرالعيني، أعرق كلية طب فى مصر والمنطقة.