ديني

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026

موعد صلاة الجمعة اليوم 13 فبراير 2026
موعد صلاة الجمعة اليوم 13 فبراير 2026
شيماء جمال

موعد صلاة الجمعة اليوم 13 فبراير 2026 و25 شعبان 1447... يكثر البحث عنه عبر محرك البحث جوجل، لحرص المسلمين على اغتنام فضل يوم الجمعة والهاب مبكرا للمسجد للحصول على الثواب العظيم، لذلك سنذكر لكم مواعيد الصلوات اليوم فى عدد من المحافظات.


موعد صلاة الجمعة فى القاهرة 12 و9 دقائق ظهرا.


مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر    

٥:٠٩ ص
 

الشروق    

٦:٣٧ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:٠٩ م
 

صلاة العَصر    

٣:١٨ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٤٢ م
 

صلاة العِشاء    

٧:٠٠ م
 

مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر    

٥:١١ ص
 

الشروق    

٦:٣٩ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:١١ م
 

صلاة العَصر    

٣:١٩ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٤٣ م
 

صلاة العِشاء    

٧:٠٢ م
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر    

٥:١٥ ص
 

الشروق    

٦:٤٤ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:١٥ م
 

صلاة العَصر    

٣:٢٢ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٤٦ م
 

صلاة العِشاء    

٧:٠٥ م

غسل الجمعة

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، معلومات عن غُسْل الجمعة.

حكم غسل الجمعة

قال الأزهر للفتوى: يسن للمسلم الاغتسال قبل ذهابه لصلاة الجمعة، وهو من آكد السنن؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن غسَّلَ يومَ الجمُعةِ واغتَسَلَ، ثم بكَّرَ وابتَكَرَ، ومَشى ولم يَركَبْ، ودَنا منَ الإمامِ، فاستَمَعَ ولم يَلغُ، كان له بكلِّ خُطوةٍ عَملُ سَنةٍ أجْرُ صيامِها وقيامِها». [أخرجه أبو داود]

وقت غسل يوم الجمعة

ويبدأ وقت الاغتسال من طلوع فجر يوم الجمعة وحتى الخروج للصلاة، ويفضَّل أن يكون الغُسل قبل الخروج إلى المسجد، حتى يكون أنشط للبدن، وأنقى للرائحة.

كيفية غسل يوم الجمعة

وهيئة غُسْل الجمعة كالغُسل مِن الجنابة، -ويجزئ عنهما غُسل واحد في وقت الاغتسال للجمعة-، ويبدأ بالنية ثم تعميم جميع الجسد بالماء، وإيصاله لجميع أجزاء بشرة أعضاء الجسم وشعره.

وكمال الاغتسال يكون على هيئة غسل سيدنا رسول الله ﷺ الذي روته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حين قالت: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ». [متفق عليه]


كيف كان النبي يغتسل يوم الجمعة

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية: الاغتسال هو سيلان الماء على جميع البدن بِنِيَّةٍ، وهو مشروع بالكتاب والسنة ، يقول الله تعالى: {وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْ} [المائدة: 6]، ويقول سبحانه : {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ} [البقرة: 222] أي: حتى يغتسلن .
وتابع: الغُسْل قد يكون واجبًا كالاغتسال من الجنابة أو الحيض ، وقد يكون مسنونًا كغسل الجمعة والعيدين .
كما تحصل طريقة الاغتسال الصحيحة بإزالة الإنسان ما به من نجاسة إن وُجِدت ، وينوي ثم يعمم جميع بدنه وشعره بالماء ، ودليل ذلك ما رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : " أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي ثَلَاثًا ، فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أُفِيضُهُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي " .
والكمال في الغسل يكون كما ورد في السنة العمليَّة، حيث جاء في «الصحيحين» عَنْ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ . ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ . ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعرِ . حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ - الحفنة ملء اليد -، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ . ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " . وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم : " ثم يخلل بيديه شعرَه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات " .
وشدد أن الغُسْل يتحقق بالنية وتعميم جميع البدن والشعر بالماء ، وهناك طريقة الكمال في الغُسل ، وتحصل بذلك أيضًا مع مراعاة سنن الغسل وآدابه كما ورد في الحديث السابق .
 

