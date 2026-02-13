تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على إجراء تعديلات بتشكيل الشياطين الحمر فى مباراة الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يعتمد توروب على التونسي محمد علي بن رمضان نجم القلعة الحمراء في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي بعد غد الأحد بدوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك عقب ظهور بن رمضان فى مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بشكل لافت للنظر.

كما استقر توروب على الدفع بالمهاجم مروان عثمان منذ بداية لقاء الاهلي والجيش الملكي المغربي على أن يكون الثنائي محمد شريف والأنجولي يلتسين كامويش علي دكة البدلاء.

ويفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ثنائي سوبر أمام نظيره الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت قائمة الثنائي السوبر اللذان يغيبان عن مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو إثر تعرض كليهما للإصابة.