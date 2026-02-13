توروب وعده.. الجيش الملكي بوابة الظهور القاري لـ بلعمري مع الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي أن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد جلسة خاصة مع يوسف بلعمري خلال الساعات الماضية، أكد له خلالها ثقته الكاملة في قدراته، ووعده بالحصول على فرصة أكبر ووقت مشاركة أطول خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن المدرب الدنماركي يرى أن بلعمري يمتلك إمكانيات فنية وبدنية تؤهله للظهور بشكل مؤثر، خاصة في ظل سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتجنب الإجهاد وضغط المباريات، سواء في الدوري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن هناك احتمالية كبيرة لظهور بلعمري بدقائق أكثر خلال مواجهة الجيش الملكي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، مقارنة بمشاركته الأخيرة أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري، حيث يسعى توروب لمنح بعض العناصر الشابة فرصة أكبر لإثبات نفسها على المستوى القاري.