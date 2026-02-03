شوبير يكشف سبب غياب يوسف بلعمري عن قائمة مواجهة البنك الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب غياب اللاعب يوسف بلعمري، اللاعب بالنادي الأهلي، عن قائمة مواجهة البنك الأهلي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أول ما القايمة اتعملت فيها كاموش ومفيهاش بلعمري، الأهلاوية قالوا هو أنا جايب لعيب ودافع فيه قد كده عشان أحطه برا القايمة، خصوصا تردد إن المدرب معندوش قناعات أوي، والأهلي بدأ يعمل تعاقدات طبقا لوجهة نظر الإدارة أو بعض منها حتى لو المدرب مش مقتنع الإدارات قالت لأ المدرب بيروح وييجي".

وأضاف: "الابتعاد عن القائمة طبقا لما قالوا النادي الأهلي إنه مش جاهز ومش بيشارك في مباريات رسمية منذ فترة طويلة، وتوروب قعد معاه وشرح الموقف، وأكد ثقته فيه".

وتابع: "وفي كلام بيتقال إنه من قبل كأس الأمم اللاعب لم يشارك في أي مباراة، كاموش قالوا إنه لحد قريب كان في الملعب مع ناديه في أوروبا وبالتالي هو أكثر جاهزية".

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء اليوم، الثلاثاء 3 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المباراة

تأتي المباراة ضمن الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الأهلي والبنك الأهلي، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بالمسابقة.

طاقم التحكيم

أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم محمود ناجي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من سمير جمال حكمًا مساعدًا أول، وأحمد توفيق حكمًا مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى محمد ممدوح مهمة الحكم الرابع.