توروب مش مقتنع بيه.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجاة بشأن صفقة الأهلي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي عدم انضمام يوسف بالعمري حتي الآن الي قايمة الاهلي

وكتب عبد الجواد عبر حسابه الشخصي اكس :" يوسف بلعمري مكنش اختيار توروب من بداية الأمر ولذلك اللاعب لم يدخل قائمة الأهلي حتى الآن لعدم قناعة المدرب "فنيا" باللاعب



شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم، الذي يستعد لمباراة البنك الأهلي غدًا، غياب اللاعب المغربي يوسف بلعمري، نظرًا لحاجته للجاهزية البدنية، خاصة أنه لم يشارك في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة.

وحرص ييس توروب، المدير الفني، على الاجتماع مع اللاعب وشرح له وجهة نظره الفنية وحاجته للجاهزية البدنية والفنية، تمهيدًا للمشاركة في المباريات خلال المرحلة القادمة.