مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين في البحيرة

لقى طالب مصرعه في الحال، بينما أصيب ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق أبو هواش - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين مستشفى المحمودية المركزى وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث سير بطريق أبو هواش ـ أبو حمص ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من الانتقال والفحص إصطدام موتوسيكل بأخر مما تسبب فى وفاة رفيق أحمد رفيق عبد الرحيم، 18 عاما، طالب، مقيم أبو حمص، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بينما أصيب كل من: محمد عبد الرحمن شكرى، 17 عاما، محمد شعبان رمضان، 16 عاما، محمد رضا عبد الرحيم، 15 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أبو حمص مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم وإشتباه نزيف بالمخ.

تم نقلهم إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.