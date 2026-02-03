مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا

تعتزم السلطات البرتغالية، حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ 16 عامًا؛ على غرار أستراليا وفرنسا.

وبحسب صحيفة "سود أوست" الفرنسية، قدم أعضاء الحزب اليميني الحاكم، مشروع قانون إلى البرلمان ينص على أن "سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات التي يشملها هذا القانون هو 16 عامًا".

وينص مشروع القانون أيضًا على أنه لا يُسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين، وأن هذه المنصات ملزمة بتطبيق نظام للتحقق من العمر ومنح إذن الوالدين متوافق مع البرنامج المستخدم من قبل الإدارة البرتغالية.

واشتد الجدل حول تحديد سن الرشد الرقمي في أوروبا منذ أن أصبحت أستراليا أول دولة في ديسمبر تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا.

وصوّت البرلمان الفرنسي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، وهو إجراء لحماية صحة المراهقين تدعمه الحكومة. وإلى جانب فرنسا والدنمارك واليونان وإسبانيا، تدعو دول أخرى أيضًا إلى حظر مماثل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.