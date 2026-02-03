بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

نشرت الفنانة بشرى ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة بشرى..

وتألقت بشرى، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية فستانا باللون الاصفر المطرز بالفضى في حفل "جوي أووردز".

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز بشرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بشرى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا

قالت الفنانة بشرى أن الفن المصري يمثل حضوراً مهماً في الفعاليات الكبرى، مؤكدة على أهمية لقاء المبدعين المصريين بزملائهم من سوريا ولبنان والسعودية والعالم.

وأضافت بشرى خلال برنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "الفن هو الدبلوماسية الناعمة والأمل وسط سياسات عالمية أصبحت تشبه المسرح الهزلي، لذا فنحن نركز على المسرح الحقيقي، الذي نبتسم له ونستمتع به".