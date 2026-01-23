قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بشرى: أستعد لتحضير عمل مع المخرج جود سعيد| خاص

بشرى
بشرى
قسم الفن

تستعد الفنانة بشرى خلال الفترة المقبلة لتحضير عمل فني جديد بصحبة المخرج جود سعيد، الذي قدم الفنانة سلاف فواخرجي في شكل مغاير من خلال فيلم سلمى.

وقالت بشرى في تصريح خاص: “جود سعيد مخرج مميز، ولديه بصمة خاصة في أعماله، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل التعاون معه خلال الفترة المقبلة”.

بشرى تألقت بإطلالة أنيقة في حفل Joy Awards عكست حضورها القوي في مختلف الاحداث الفنية العربية، لتصبح محط اهتمام عدسات المصورين ووسائل الإعلام.

وشهد حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حضورًا لافتًا لكوكبة من نجوم الفن والإعلام والموسيقى من مختلف أنحاء الوطن العربي، يتقدّمهم الفنانة بشرى التي لفتت الأنظار فور وصولها إلى السجادة الخزامية.

ويُعد حفل Joy Awards واحدًا من أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة العربية، إذ يجمع سنويًا نخبة من صناع الفن والمشاهير من مختلف المجالات للاحتفاء بالإنجازات الإبداعية في أجواء احتفالية تجمع بين الأناقة والتنافس والإقبال الجماهيري الكبير، ما يعزّز مكانته كمنصة رائدة لتكريم النجوم وتسليط الضوء على المشهد الفني العربي.

المخرج جود سعيد بشرى joy awards

