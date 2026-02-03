الكرملين: انتهاء معاهدة نيو-ستارت يقترب.. والعالم في خطر!

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن موعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا يقترب، محذرًا من أن عدم تجديدها سيضع العالم في وضع أكثر خطورة على الصعيد الأمني والدولي.

جاء التحذير في ظل تصاعد التوترات بين القوتين النوويتين، مع استمرار الحديث عن تحديث الترسانات النووية وسباق التسلح الاستراتيجي.

خطر أمني عالمي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن انتهاء المعاهدة سيؤدي إلى فقدان آلية ضبط واضحة على أعداد الرؤوس الحربية والصواريخ الاستراتيجية، ما يزيد من مخاطر سباق التسلح النووي ويضع العالم أمام سيناريوهات غير محسوبة.

وأكد الكرملين أن الوضع سيكون أكثر هشاشة، حيث قد تنخفض الشفافية بين الطرفين، ما يفاقم احتمالات سوء التقدير أو التصعيد العسكري غير المقصود.

الدعوة إلى مفاوضات جديدة

وقال المسئول الروسي إن موسكو لا تزال منفتحة على مفاوضات جديدة لتجديد الاتفاق أو استبداله باتفاقية حديثة توفر ضمانات للأمن والاستقرار العالميين، مؤكدة أن الوقت يمر بسرعة وأن الحاجة إلى تحرك دولي عاجل أصبحت ملحة.

وأوضح أن كل تأخير في هذه المفاوضات قد يؤدي إلى مزيد من التوترات الدولية ويضعف جهود الحد من التسلح النووي.

تاريخ المعاهدة وأهميتها

وتعد معاهدة ستارت الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2011، آخر اتفاقية رئيسية للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تسمح بالتحكم في أعداد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والرشاشات النووية طويلة المدى لكلا الطرفين.

وقد ساهمت المعاهدة منذ توقيعها في خفض حجم الترسانات النووية بشكل كبير، وتعزيز آليات الشفافية والمراقبة المشتركة بين القوتين النوويتين.

ومع اقتراب انتهاء مدة سريانها، يحذر الخبراء من أن غياب إطار قانوني واضح قد يفتح الباب أمام سباق تسلح جديد، ويؤدي إلى زيادة التوترات الدولية، بما في ذلك في مناطق النزاع الاستراتيجي مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

وأكد الكرملين أن الحاجة لتجديد الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق بديل باتت مسألة عاجلة لضمان الاستقرار الدولي ومنع أي تصعيد محتمل بين القوى النووية الكبرى.