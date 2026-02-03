الأنبا مينا يفتتح كنيسة جديدة في أوكفيل ويبارك رسامة شمامسة كنديين

افتتح نيافة الأنبا مينا، أسقف إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغربي كندا، كنيسة القديس القوي الأنبا موسى والقديسة مريم المصرية بمدينة أوكفيل في مقاطعة أونتاريو، وقد صلى نيافته القداس الإلهي الأول بالكنيسة، وشارك في الصلاة عدد من آباء كهنة الإيبارشية.

كنيسة جديدة في أونتاريو

وعقب صلاة الصلح، أقيمت صلوات رسامة اثنين من أبناء الكنيسة من أصل كندي في رتبة إبصالتس (مرتل)، ليتمكنوا من الخدمة داخل الكنيسة الجديدة، ما أضفى روحًا من البهجة والاحتفال بين أبناء الرعية.

ويعد هذا الافتتاح إضافة مهمة للمجتمع المسيحي في أونتاريو، حيث ستوفر الكنيسة الجديدة مكانًا للصلاة والتعليم الروحي، وتعزز الروابط بين أبناء الكنيسة المحليين والمهاجرين من مصر، كما تُسهم في نشر الثقافة المسيحية والتقاليد الكنسية بين الجيل الجديد.