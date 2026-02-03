قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد استطلاع هلال رمضان 2026.. الصيام 18 أم 19 فبراير؟

رشا عوني

بدأ العد التنازلي لـ أول يوم رمضان2026 ، حيث يترقب الجميع موعد استطلاع هلال شهر رمضان2026 والمتوقع يوم 17 فبراير المقبل، لتحسم دار الافتاء الجدل حول موعد بدء رمضان وكذلك البحوث الفلكية التي تحدد موعد رمضان2026 فلكياً.

موعد استطلاع هلال رمضان 1447هـ

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2026 في التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب الشمس، وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدة تتراوح بين (34:37 دقيقة).

تعرف إلى موعد استطلاع هلال رمضان 2025 في جميع الدول - المشهد

موعد استطلاع هلال شهر رمضان2026

أعلن مركز الفلك الدولي أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان 2026 مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدًا أن المعطيات والحسابات الفلكية تشير إلى صعوبة، بل استحالة، رؤية الهلال في ذلك اليوم من مختلف مناطق العالم العربي والإسلامي.

طريقة استطلاع هلال رمضان

وأوضح مركز الفلك الدولي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنه بالاعتماد على جميع معايير رصد الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة، فإن رؤية الهلال مساء الثلاثاء ستكون ما بين مستحيلة وغير ممكنة، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات أو حتى عبر تقنيات التصوير الفلكي فائقة الدقة.

موعد شهر رمضان فلكيا

وأضاف المركز أن الدول التي تشترط الرؤية الشرعية الصحيحة لبدء الشهر الهجري، من المتوقع أن تعتبر يوم الأربعاء 18 فبراير متممًا لشهر شعبان، على أن يكون يوم الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك، مع الإشارة إلى احتمال إعلان بداية الشهر يوم الأربعاء في بعض الدول التي تعتمد معايير فلكية مختلفة.

 

رؤية هلال رمضان2026

ونوه إلى أن السبب فى كون رؤية الهلال مستحيلة أو غير ممكنة يوم الثلاثاء 17 فبراير من جميع مناطق العالم العربى والإسلامى هو أن القمر سيغيب قبل الشمس فى شرق العالم الإسلامى، وسيغيب معها فى وسط العالم الإسلامى، وسيغيب بعدها بدقائق يسيرة من غرب العالم الإسلامى، وذلك بفترة غير كافية لينتقل القمر من طور المحاق إلى طور الهلال لتمكن مشاهدته بأى وسيلة بصرية.
 

موعد أول يوم رمضان2026

أعلنت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد قدوم شهر رمضان 2026 في مصر من المتوقع أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، ليكون هذا اليوم هو أول أيام الصيام وفقًا للحسابات الفلكية، على أن يستمر الشهر المبارك حتى مساء يوم الجمعة 20 مارس 2026.

عدد ساعات صيام رمضان2026

سيكون عدد ساعات الصيام في القاهرة قرابة 12 ساعة و41 دقيقة، ولكن تختلف عدد ساعات الصيام من محافظة لأخرى، ويمكن حساب عدد ساعات الصيام عبر طرح توقيت أذان الفجر من توقيت أذان المغرب وفقًا لكل محافظة.

