الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

القبض على لصوص سرقوا دراجة نارية من داخل وحدة إيداع بالإسكندرية

المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة الدراجة النارية المملوكة لشقيقه من داخل إحدى وحدات الإيداع بمحافظة الإسكندرية عقب مصادرتها.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك الدراجة النارية (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 14 يناير المنقضى وحال سيره بالدراجة النارية قيادته "بدون لوحات معدنية" بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة سيدى جابر قام أحد ضباط المرور بإستيقافه والتحفظ على الدراجة النارية بإحدى وحدات الإيداع بمحافظة الإسكندرية ، وأثناء توجهه لإنهاء إجراءات إستلامها لم يعثر عليها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية) ، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتسلق سور وحدة الإيداع المشار إليها وسرقة الدراجة النارية بأسلوب (قطع الضفيرة وتوصيل الأسلاك) ، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

