مصر تبذل جهودا متواصلة لتسريع دخول الفلسطينيين العائدين لغزة

كشفت قناة “القاهرة الإخبارية” أن معبر رفح يستقبل أول حالة من مصابي غزة خلال اليوم الثاني لفتح المعبر في الاتجاهين.



وكشفت القناة عن أن أسطول سيارات الإسعاف المصرية الذي يستقبل المصابين الفلسطينيين يتضمن خدمة الرعاية المركزة.

وأوضحت القناة أن هناك جهودا متواصلة تبذلها مصر لتسريع إنهاء إجراءات دخول الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 شهداء و15 إصابة.

وقالت الصحة الفلسطينية، في تقرير لها: “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة”.

وأضافت: "منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر):

إجمالي عدد الشهداء: 529 وإجمالي عدد الإصابات: 1,462 وإجمالي حالات الانتشال: 717".

كما بلغت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023: للشهداء: 71,803.

فيما وصل العدد التراكمي للإصابات إلى: 171,570 بحسب التقرير الصادر عن صحة غزة.