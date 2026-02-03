قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جناح الأزهر يختتم فعالياته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر
لأول مرة منذ 5 سنوات.. القطاع الخاص يخفض أسعار منتجاته في يناير الماضي
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
فن وثقافة

شاهد .. طرح بوسترات مسلسل اللون الأزرق

اللون الازرق
أحمد البهى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل اللون الأزرق، من بطولة جومانا مراد، البوسترات الرسمية للعمل. 

ويعد مسلسل «اللون الأزرق» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني، وهو مكون من 15 حلقة، وينافس ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026، ومن المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال  مسلسل «اللون الأزرق» 

ويشارك في بطولة العمل جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، إلى جانب عدد من الفنانين، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

أحداث مسلسل «اللون الأزرق»

وتدور أحداث مسلسل «اللون الأزرق» في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية «آمنة» التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ، لتواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء محاولتها استكمال علاج الطفل المصاب بطيف التوحد.

وتتصاعد الأحداث مع الضغوط المهنية والنفسية التي تعيشها «آمنة»، إلى جانب هواجس حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، وخوفها العميق من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع لا يرحم.

اللون الأزرق مسلسل اللون الأزرق مسلسلات رمضان 2026 جومانا مراد

