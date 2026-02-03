شاهد .. طرح بوسترات مسلسل اللون الأزرق

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل اللون الأزرق، من بطولة جومانا مراد، البوسترات الرسمية للعمل.

ويعد مسلسل «اللون الأزرق» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني، وهو مكون من 15 حلقة، وينافس ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026، ومن المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل «اللون الأزرق»

ويشارك في بطولة العمل جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، إلى جانب عدد من الفنانين، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

أحداث مسلسل «اللون الأزرق»

وتدور أحداث مسلسل «اللون الأزرق» في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية «آمنة» التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ، لتواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء محاولتها استكمال علاج الطفل المصاب بطيف التوحد.

وتتصاعد الأحداث مع الضغوط المهنية والنفسية التي تعيشها «آمنة»، إلى جانب هواجس حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، وخوفها العميق من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع لا يرحم.