أول صورة لـ محمد عبدالرحمن وكريم محمود عبدالعزيز من مسلسل المتر سمير

فن وثقافة

أول صورة لـ محمد عبدالرحمان وكريم محمود عبدالعزيز من مسلسل المتر سمير

محمد عبد الرحمن توتا
محمد عبد الرحمن توتا
أوركيد سامي

نشر صناع مسلسل المتر سمير أول صورة للنجم محمد عبد الرحمن والنجم كريم محمود عبد العزيز من كواليس مسلسلهم المتر سمير، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026 .

العمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن ، اوتاكا، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف ممدوح متولي إشراف عام على الكتابة فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج خالد مرعي وإنتاج امير شوقي .

وتعد احدث اعمال محمد عبد الرحمن فيلم ماما وبابا، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية .

والفيلم من بطولة محمد عبد الرحمن ، ياسمين رئيس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشه براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي .

وفي سياق اخر، أحدث اعمال محمد عبد الرحمن في الدراما هو مسلسل برستيج، وتدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٢ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد. بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء حيث يحاول الجميع كشف القاتل. يتألف المسلسل من ثماني حلقات مشوقة.

مسلسل برستيج من بطولة محمد عبد الرحمن،  ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.


يأتي مسلسل برستيج ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها محمد عبد الرحمن في الآونة الأخيرة.

أحدث أعماله السينمائية فيلم ماما وبابا والبطة الصفرا، وهو ثالث بطولة مطلقة له بعد فيلمي الدعوة عامة والخطة العايمة. يشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، صلاح عبد الله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، وأحمد طلعت، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار، وإنتاج رامي السكري.

وفي موسم رمضان ٢٠٢٣، شارك محمد عبد الرحمن في مسلسل كشف مستعجل الذي عُرض على منصة Watch It وحقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل من بطولة هنادي مهنا، مصطفى خاطر، إيمي طلعت زكريا وغيرهم، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.


محمد عبد الرحمن يُعدّ من أبرز نجوم الكوميديا في مصر حاليًا، حيث انطلق من بداياته المميزة في مسرح مصر ووصل إلى نجاحات لافتة في أحدث أعماله الفنية. استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها فيلم الخطة العايمة، وفيلم لص بغداد، ومسلسل جمجوم وبمبم، ومسلسل الواد سيد الشحات. حصل عبد الرحمن على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل مسلسل أونلاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، وجائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب. كما نال جائزة أفضل ممثل من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن دوره في مسلسل أستاذ ورئيس قسم.

اخبار الفن نجوم الفن محمد عبد الرحمن توتا

