البورصة تطلق مؤتمر «Money Made Simple» لتعزيز الثقافة الاستثمارية بالتعاون مع «كايرو كابيتال»

افتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، بالتعاون مع شركة «كايرو كابيتال»، فعاليات مؤتمر «Money Made Simple – مفهوم المال»، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، وذلك بمقر البورصة المصرية التاريخي.

جهود البورصة المصرية لتعميق المعرفة بسوق رأس المال

ويأتي المؤتمر في إطار جهود البورصة المصرية لتعميق المعرفة بسوق رأس المال، وتبسيط المفاهيم المالية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار، بحضور نخبة من قيادات سوق المال والجهات الرقابية، من بينهم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية النزاعات المالية غير المصرفية.

وشهد المؤتمر مشاركة اثنين من رواد الأعمال المعروفين بلقب “Sharks”، وهما أحمد طارق خليل، ومحمد فاروق عبد المنعم، حيث تحدثا خلال جلسات حوارية عن فرص الاستثمار ودور التكنولوجيا في تطوير الأسواق المالية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر ينطلق من قناعة راسخة بأهمية تبسيط المفاهيم المالية باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول الاستثماري، مشيرًا إلى أن سوق المال لا يقتصر دوره على التداول فقط، بل يمثل أداة محورية لدعم النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو الأنشطة الإنتاجية.

وأوضح رئيس البورصة أن الاستثمار الواعي القائم على المعرفة والتحليل يُعد الركيزة الأساسية لبناء سوق كفء ومستدام، لافتًا إلى أن البورصة المصرية تعمل بالتوازي على تطوير بنيتها التحتية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز حماية المستثمر، بما يسهم في ترسيخ الثقة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وحضر الافتتاح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أكد أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات في تعزيز التوعية الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وتنويعه، مشددًا على دور الهيئة في إصدار وتنظيم التشريعات الداعمة للأنشطة الاستثمارية، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وليست بمعزل عنها.

من جانبه، قال توفيق دياب، رئيس مجموعة «كايرو كابيتال»، إن تنظيم المؤتمر يستهدف إبراز دور التكنولوجيا في تعزيز كفاءة عمليات الاستثمار، مشيرًا إلى أن البورصة تمثل أداة مرنة تتيح الاستثمار وفق الأفق الزمني الذي يحدده المستثمر، سواء على المدى القصير أو الطويل.

كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية الإطار الرقابي في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتحفيز الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية.

بدوره، أوضح محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن المؤتمر يهدف إلى ربط سوق المال بريادة الأعمال والاقتصاد الحقيقي، وإبراز دور البورصة كمنصة لنمو الشركات، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة أمام المستثمرين.

وتضمن برنامج المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية المتخصصة، من بينها الجلسة الرئيسية بعنوان «صناعة المال بين البورصة وريادة الأعمال»، والتي أدارها الإعلامي ياسين الجوهري، بمشاركة محمد صبري، نائب رئيس البورصة، وأحمد طارق، رئيس مجلس إدارة شركة «إيدج»، ومحمد أبو النجا «نجاتي»، المستثمر ورائد الأعمال، حيث ناقشت الجلسة فرص دمج رواد الأعمال في سوق المال ودور البورصة كمنصة للنمو.

كما شملت الفعاليات جلسات أخرى تناولت تبسيط مفاهيم الاستثمار وآليات اتخاذ القرار الاستثماري، إلى جانب جلسة موسعة حول أثر التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تغيير شكل الاستثمار، بمشاركة قيادات من سوق المال وشركات الاستثمار والتكنولوجيا المالية.

ويُعقد مؤتمر «Money Made Simple – صناعة المال ببساطة» في ظل اهتمام متزايد بتعزيز الثقافة الاستثمارية، ودعم الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية الرقمية لأسواق المال، بما يسهم في تمكين المستثمرين وتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار المنضبط في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.