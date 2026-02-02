تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

افتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين بتباين أداء مؤشرات السوق، وسط تراجع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بهبوط أسهم قيادية وارتفاع مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المؤشرات الرئيسية

"إيجي إكس 30" تراجع بنسبة 1.10% ليصل إلى 47155 نقطة.

"إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبط بنسبة 0.83% إلى 56899 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" انخفض بنسبة 1.00% إلى 21465 نقطة.

"EGX35-LV" تراجع بنسبة 0.42% إلى 4853 نقطة.

المؤشرات الصاعدة:

مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفع بنسبة 0.39% ليصل إلى 12425 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعد بنسبة 0.11% إلى 17116 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية: تراجع بنسبة 0.92% إلى 4902 نقطة.