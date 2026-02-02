قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الأربعاء.. انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة

أحمد البهى

تنطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، الأربعاء المقبل 4 فبراير، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية.

ويستمر المهرجان حتى 9 فبراير الجاري، ويأتي في إطار دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دور الفنون في التنشيط السياحي والتبادل الثقافي بين الشعوب.

ويشهد المهرجان مشاركة 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان، السودان، فلسطين، لاتفيا، الهند، تونس، كازاخستان، مونتنيجرو، و6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان، العريش، بورسعيد، كفر الشيخ، الأنفوشي، وبني سويف في لوحة فنية تعكس تنوع الثقافات وثراء التراث الإنساني.

وتنطلق أولى فعاليات المهرجان مساء يوم الثلاثاء بديفيليه لجميع الفرق بسوق أسوان السياحي، يليه ديفيليه نهري صباح اليوم التالي بالمراكب في مشهد بصري يجسد فرادة أسوان ومكانتها كمدينة للثقافة والسياحة والتراث. ويقام حفل الافتتاح الرسمي في السابعة مساء اليوم نفسه على مسرح فوزي فوزي الصيفي، على أن تبدأ العروض الفنية للجمهور اعتبارا من 5 فبراير بعدة مواقع ثقافية وسياحية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، بما يسهم في دمج الفعاليات الثقافية بالحركة السياحية وإتاحة الفنون لكافة شرائح المجتمع.

وتنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان. وتختتم الفعاليات بحفل فني كبير على مسرح فوزي فوزي يوم 9 فبراير، ويأتي المهرجان ليؤكد مكانته كأحد أهم التظاهرات الثقافية الدولية التي تحتضنها مصر، ودوره في ترسيخ أسوان كمنصة للحوار الثقافي وجسر للتواصل بين الشعوب، في ظل رؤية وزارة الثقافة لتعظيم دور الفنون كأداة للتنمية وبناء الوعي.

فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون مهرجان أسوان الدولي الدكتور أحمد فؤاد هنو

