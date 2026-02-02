قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتحاد الغرف التركية: مصر بوابة استراتيجية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا
ميكروباص يصطدم برصيف محطة الرسوم وإصابة 9 أشخاص بالبدرشين
وزير المالية: الحكومة تقدم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك وتذلل كافة العقبات أمامهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة جديدة بالاشتراك مع السفارة الفرنسية.. التفاصيل
الإمارات تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل في الأشهر المقبلة
المشاط: حشد 3.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ومنح تنموية
كامل دعمنا للنيجر .. مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في نيامي
التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل لمنح دراسية.. تفاصيل التقديم
دعاء اليوم 14 شعبان .. يشرح صدرك ويصب عليك الخير صبا
كهربا بدون نادي .. لعنة الأهلي والزمالك تضرب الفولت العالي
المبعوث الأمريكي يزور إسرائيل.. وخطط للقاء نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال
حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: الحكومة تقدم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك وتذلل كافة العقبات أمامهم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أشاد  وزير المالية أحمد كوجوك بمشاركة أكثر من 250 من قيادات الغرف التجارية التركية في ملتقى العلمين الجديدة، واصفاً هذا الحضور بأنه شهادة ثقة مهمة في قوة الاقتصاد المصري واستقراره المالي.
وخلال ملتقى الأعمال المصري التركي اليوم الاثنين، أوضح الوزير أن الدولة نفذت استثمارات استراتيجية في مدينة العلمين الجديدة لتكون محوراً جاذباً للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تطوير البنية التحتية والمراكز اللوجستية والمدن الصناعية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد كوجوك أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يتيح فرصاً واسعة للتعاون التجاري بين مصر وتركيا.
وأشار إلى أن مصر وتركيا تمتلكان بنية تحتية قوية وقواسم اقتصادية وثقافية مشتركة، ما يجعل من البلدين شريكين طبيعيين في المشروعات الاستثمارية ويعزز نمو التعاون الثنائي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تقدم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك وتذلل كافة العقبات أمامهم، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري وتعزيز النشاط الاقتصادي المشترك.
وأضاف كوجوك أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا للتنمية الاقتصادية المتكاملة، تجمع بين المدن الصناعية والمراكز اللوجستية والبنية التحتية الحديثة، مما يعكس رؤية الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة.

المالية مصر وتركيا ملتقى مصر وتركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

التعليم العالي

الوافدين تنظم فعاليات ترويجية للتعليم المصري بالسعودية

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس القداس الشهري لشعب إيبارشية حلوان والمعصرة

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس داعم استراتيجى لصناعة أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد