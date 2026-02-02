وزير المالية: الحكومة تقدم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك وتذلل كافة العقبات أمامهم

أشاد وزير المالية أحمد كوجوك بمشاركة أكثر من 250 من قيادات الغرف التجارية التركية في ملتقى العلمين الجديدة، واصفاً هذا الحضور بأنه شهادة ثقة مهمة في قوة الاقتصاد المصري واستقراره المالي.

وخلال ملتقى الأعمال المصري التركي اليوم الاثنين، أوضح الوزير أن الدولة نفذت استثمارات استراتيجية في مدينة العلمين الجديدة لتكون محوراً جاذباً للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تطوير البنية التحتية والمراكز اللوجستية والمدن الصناعية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد كوجوك أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يتيح فرصاً واسعة للتعاون التجاري بين مصر وتركيا.

وأشار إلى أن مصر وتركيا تمتلكان بنية تحتية قوية وقواسم اقتصادية وثقافية مشتركة، ما يجعل من البلدين شريكين طبيعيين في المشروعات الاستثمارية ويعزز نمو التعاون الثنائي.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تقدم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك وتذلل كافة العقبات أمامهم، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري وتعزيز النشاط الاقتصادي المشترك.

وأضاف كوجوك أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا للتنمية الاقتصادية المتكاملة، تجمع بين المدن الصناعية والمراكز اللوجستية والبنية التحتية الحديثة، مما يعكس رؤية الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة.