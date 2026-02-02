أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7771 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6800 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4533 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 54400 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأثنين 2 فبراير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.20 جنيه

سعر الشراء: 47.06 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.94 جنيه

سعر الشراء: 55.76 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 62.62 جنيه

سعر الشراء: 64.42 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.58 جنيه

سعر الشراء: 12.55 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.85 جنيه

سعر الشراء: 12.81 جنيه

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وأضافت منار غانم أن قيم درجات الحرارة خلال هذه الفترة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وأن العظمى تسجل بالقاهرة اليوم 24 درجة، وأن هذا يعني أن الطقس دافئ.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة، وأن الصغرى قد تصل لـ 12 درجة، ولذلك على الجميع الحذر من الانخفاضات في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن البلاد غدا ستسجل درجات حرارة 22 درجة، وأن اليوم هناك نشاط رياح تتراوح سرعته بين 30 لـ 40 كيلو على الساعة، وأن هناك بعض المحافظات منها القاهرة قد تتأثر برياح محملة بالأتربة.