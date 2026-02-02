قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين.

اسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

 

أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7771 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6800 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4533 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 54400 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأثنين 2 فبراير 2026.

العملات الآسيوية تستقر بعد هبوط حاد .. والدولار يرتفع مع تراجع رهانات خفض الفائدة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.20 جنيه

سعر الشراء: 47.06 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.94 جنيه

سعر الشراء: 55.76 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 62.62 جنيه

سعر الشراء: 64.42 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.58 جنيه

سعر الشراء: 12.55 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.85 جنيه

سعر الشراء: 12.81 جنيه

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وأضافت منار غانم أن قيم درجات الحرارة خلال هذه الفترة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وأن العظمى تسجل بالقاهرة اليوم 24 درجة، وأن هذا يعني أن الطقس دافئ.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة، وأن الصغرى قد تصل لـ 12 درجة، ولذلك على الجميع الحذر من الانخفاضات في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن البلاد غدا ستسجل درجات حرارة 22 درجة، وأن اليوم هناك نشاط رياح تتراوح سرعته بين 30 لـ 40 كيلو على الساعة، وأن هناك بعض المحافظات منها القاهرة قد تتأثر برياح محملة بالأتربة.

الذهب والدولار أسعار الذهب أسعار الذهب والدولار حالة الطقس الطقس العملات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

سفيرة الاتحاد الأوروبي

محافظ قنا وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروع إدارة المخلفات الصلبة بـ"قوص"

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح مدرسة مسهلة الابتدائية المشتركة بتكلفة 9.1 مليون جنيه

صورة أرشيفية

الغربية.. إزالة 20 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد