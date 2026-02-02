لوبوبو الكونغولي يعلن إصابة موكونزي بكسر مزدوج في لقاء مولودية الجزائر

أصدر نادي سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي بيانًا رسميًا كشف فيه عن تفاصيل الإصابة القوية التي تعرض لها مدافعه الشاب جوناثان موكونزي، خلال مواجهة مولودية الجزائر، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح النادي أن اللاعب تعرض لالتحام عنيف نتيجة تدخل غير رياضي في المباراة، ما استدعى خضوعه لفحوصات وأشعة طبية عاجلة، أكدت إصابته بكسر مغلق في عظمي الساق اليمنى، القصبة والشظية.

وأشار البيان إلى أن الطاقم الطبي قرر إجراء تدخل جراحي مبرمج للاعب، من المقرر إقامته اليوم الاثنين، داخل إحدى الوحدات الاستشفائية المتخصصة في العاصمة الجزائر، مع توفير أفضل الإمكانيات الطبية لمتابعة حالته الصحية.

وأكدت إدارة لوبوبو أن اللاعب يحظى بعناية طبية دقيقة ورعاية متكاملة، كما يتمتع بحالة معنوية جيدة رغم صعوبة الإصابة، مشددة على التزام النادي الكامل بدعمه خلال مرحلة العلاج والتأهيل.

كما طمأن النادي جماهيره على حالة موكونزي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو ضمان تعافٍ كامل وآمن، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

واختتم البيان بدعوة جماهير النادي وعائلة “Cheminots” إلى مؤازرة اللاعب معنويًا وإرسال رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء العاجل، قبل خضوعه للعملية الجراحية.