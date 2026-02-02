قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027 السعودية ، يوم 11 أبريل المقبل موعداً لإقامة مراسم القرعة النهائية.

وتقام مراسم القرعة في حي الطريف التاريخي بمحافظة الدرعية، والذي يعد مهد الدولة السعودية وموقعاً مسجلاً ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأكدت مي الهلابي، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة، أن حي الطريف يمثل نقطة التقاء بين الإرث الوطني العريق والانطلاقة الحديثة التي تجسد هوية المملكة وطموحها الرياضي.

وتقام منافسات البطولة القارية خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخباً وطنياً، حيث ستتوزع المباريات على ثمانية ملاعب في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والخبر.

