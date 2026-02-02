وزير الزراعة: نستهدف وصول عدد المعارض والمنافذ لـ 1000

-وزير الزراعة: توسع إقامة المعارض والمنافذ لتصل 1000

-وزير التموين: إقامة المعرض للاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان

-محافظ الجيزة: توفير مختلف السلع ومتطلبات الأسر

افتتح علاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم، الاثنين، معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي بالدقي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، والمساهمة في ضبط الأسعار.

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها اللحوم، والدواجن، والزيوت، والأرز، والسكر، والبقوليات، وياميش رمضان، إلى جانب عدد من المنتجات الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وذلك بجودة عالية وأسعار مناسبة.

من جانبه قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص الدولة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار السلع الغذائية المطروحة بمعارض وزارة الزراعة يرجع إلى تقليل حلقات الوسيطة، وتوفير السلعة من المزرعة إلى المعرض مباشرة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على خفض السعر النهائي للمستهلك.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة ليصل عددها إلى نحو 1000 منفذ منتشر بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق البعيدة والنائية، والميادين العامة، والمناطق ذات الكثافة العالية، والمناطق الشعبية.

وأكد الوزير أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتي الزراعة والتموين والسادة المحافظين، للتوسع في إقامة العديد من معارض المنتجات والسلع الغذائية، بجميع انحاء الجمهورية، وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من المعارض في مناطق باب الشعرية، المطرية، منشية ناصر، القناطر الخيرية، الاسكندرية، ومطروح، والقاهرة الجديدة، والجيزة.

وشدد وزير الزراعة على طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وبيض المائدة بأسعار التكلفة طوال شهر رمضان، في ظل زيادة معدلات استهلاك البروتين، مطالبًا العارضين من الجهات التابع للوزارة بالالتزام بهوامش ربح منخفضة، فضلا عن التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ كميات إضافية من الدواجن بالمناطق والمدن الجديدة.

من جانبه أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في افتتاح المعرض، أن إقامة هذا المعرض تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية على تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع، وضخ كميات كبيرة بالأسواق والمعارض لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن والاستقرار السعري. وأضاف الوزير أن التوسع في إقامة مثل هذه المعارض يُعد أحد الأدوات الرئيسية لضبط الأسواق، ودعم المنتج المحلي، وإتاحة السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يعكس حرص الدولة على حماية المستهلك وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، لافتًا إلى مشاركة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمعرض، من بينها شركة قها للصناعات الغذائية، وشركة طنطا للزيوت، وشركة مضارب أرز البحيرة، بما يسهم في تنوع المعروض وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

من جانبه أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بحجم المنتجات المتوفرة بالمعرض وتنوعها من حيث الأصناف والأسعار والتي تُلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين من أبناء المحافظة، مقدمًا الشكر للسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحرصه على مشاركة المحافظة في مختلف الفعاليات والمبادرات.

كما أثنى المحافظ على جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إقامة المعرض بصورة دورية ودعم جهود المحافظة في توفير مختلف السلع ومتطلبات الأسر خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الإطار وجّه المحافظ رئيس حي الدقي بالمتابعة الدورية لمحيط المعرض والطرق المؤدية إليه ومنع أي إشغالات أو تعديات ورفع المخلفات أولًا بأول وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بما يسهم في تسهيل حركة الزائرين.

وفي لفتة تعكس المتابعة الميدانية الدقيقة لاحتياجات السوق، وجه وزير الزراعة خلال الافتتاح عن حزمة تخفيضات إضافية فورية داخل المعرض، شملت: تخفيض سعر طبق بيض المائدة، ليصبح 105 جنيها للطبق بدلاً من 110 جنيها، والبطاطس يتم طرحها بسعر 4 جنيهات للكيلو بدلاً من 6 جنيهات، فضلا عن توفير اللحوم البلدية بسعر تنافسي يبلغ 280 جنيهاً للكيلو.

ومن الجدير بالذكر استمرار فعاليات المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وعنوانه : المتحف الزراعي- شارع وزارة الزراعةـ الدقي.