شهيد الواجب.. محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة النقيب عمر معاني

قدَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب النقيب عمر معاني، معاون مباحث مركز شرطة الحامول، وذلك اليوم الاثنين بمدينة بيلا.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الأمن، واللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف.

وأعرب محافظ كفرالشيخ عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الدولة تقف بكامل أجهزتها إلى جانب أسر الشهداء، وتحرص على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم، مشيرًا إلى أن تضحيات أبطال الشرطة ستظل محل تقدير واعتزاز، ولن تزيدهم إلا عزيمةً وإصرارًا على مواصلة رسالتهم السامية في حماية المواطنين، وصون مقدرات الوطن، وترسيخ سيادة القانون.