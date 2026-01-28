أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة

انتشر فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر في الفيديو فتاة مرتدية ملابس تمريض وحولها ما يشبه جثث موتى، حيث اعتقد الجميع إنها مشرحة والفتاة ممرضة تمزح مع الجثث.

وتسبب الفيديو في حالة من الجدل حول ما وصل إليه بعض البشر من هوس تصوير الفيديوهات وصلت إلى انتهاك حرمة الموتى، حيث طالب رواد السوشيال ميديا بمحاسبة الفتاة.

وحسب ما جاء في الفيديو، ظهرت الفتاة وخلفها طاولة عليها ما يشبه جثة مغطاة، قائلة: "سلم على طنط يا قلبي ولا أوديكي التلاجة.. قومي أغسلي وشك وبطلي هزار".

إلا أن الحقيقة تبين إنها بعيدة تماماً عن المشرحة والممرضات، واتضح إن الفيديو ده ما هو إلا مشهد تمثيلي من كواليس مسلسل اسمه "تحت الحصار"، يتم التحضبر له لإذاعته في شهر رمضان 2026، ومن بطولة النجمة منة شلبي والفنان إياد نصار.