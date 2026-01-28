خدت غرضها وعملت بلوك.. أبو الليف يكشف كواليس خلافه مع مذيعة شهيرة

كشف تفاصيل تعرّضه للنّصب من مذيعة شهيرة بعدما استضافته في برنامجها بدون إعطائه أجراً لقاء الظهور الإعلامي.

تصدر اسم الفنان المصري نادر أبو الليف مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعدما كشف تفاصيل تعرّضه للنَّصب من مذيعة شهيرة بعدما استضافته في حلقات عدة من برنامجها بدون إعطائه أجراً لقاء الظهور الإعلامي، قائلاً أنها "أخذت غرضها منه وعملت له بلوك"، ما أثار جدلاً وسخرية واسعة حول تصريحه.

وكتب أبو الليف عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" منشوراً كشف من خلاله أن إحدى المذيعات والتي وصفها بأنها كانت من الصديقات المقرّبات جداً منه، طلبت منه أن تستضيفه في برنامجها أكثر من مرة لدعمها، وأنها حظرته بعد أن استفادت من ظهوره معها وكتب "أول حرف من اسمها ( N).. كنا أصحاب مقربين جدا جدا جدا وبعد لما اخدت غرضها مني عملتلي حظر".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استطرد الفنان في ذكر تفاصيل عائلية تخص الطرف الآخر، موضحاً أن المذيعة لديها نجل يبدأ اسمه بحرف "ي".



وأبدى أبو الليف استعداده لنشر الصور التي تجمعهما سوياً، وتسمية القناة والبرنامج الذي تظهر عبر شاشته، مشيراً إلى أن تحركه يأتي من قبيل أنه عمل ما عليه قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.

لكنه لاحقا نشر تعديلاً وكشف أن المذيعة طلبت منه تسوية الأمر وتكفّلت بدفع مستحقاته، لكنه رفض واكتفى بإنهاء الصداقة بينهما، وكتب "العفو عند المقدرة من شيم الرجال".



