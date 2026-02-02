خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، خضوع الإسباني ميكيل ميرينو، لاعب وسط الفريق الأول، لجراحة؛ بسبب إصابة في القدم، تعرض لها خلال الخسارة من مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات البريميرليج.

وغاب اللاعب عن فوز آرسنال بنتيجة 4-صفر على ليدز يونايتد يوم السبت الماضي، وقال النادي الواقع شمال لندن إن ميرينو سيغيب عن الملاعب فترة غير محددة، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابته بكسر في عظام قدمه اليمنى.

وأضاف في بيان: "سيخضع ميكل لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم يبدأ برنامج التعافي وإعادة التأهيل".

واختتم: "من المتوقع أن يغيب ميكل عن الملاعب فترة طويلة، بهدف العودة إلى التدريبات الكاملة مع الفريق قبل نهاية الموسم".

وسيواجه فريق آرسنال - الذي يملك 53 نقطة من 24 مباراة - نظيره تشيلسي في إياب قبل نهائي كأس الرابطة غدًا الثلاثاء، قبل أن يلتقي مع سندرلاند بالدوري يوم السبت المقبل.