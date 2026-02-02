وزير الدفاع الأمريكي: ترامب أكد على منع إيران من تملك قنبلة نووية

صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيست بأن الرئيس دونالد ترامب أكد أن إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الدفاع الأمريكي: "أوضح الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من تطوير قنبلة نووية تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف: "ما يقوله الرئيس ثابت لا لبس فيه: لن تتجاوز إيران العتبة النووية".

ومن المتوقع أن يواصل المسؤولون الأمريكيون التنسيق الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين وشركاء الشرق الأوسط لمراقبة القدرات النووية الإيرانية وضمان إنفاذ الاتفاقيات الدولية.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم "الاثنين" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب طلب إعداد خيارات لتوجيه هجوم سريع وحاسم لإيران.

وأضافت الصحيفة أن ترامب يريد خيارات لا تنطوي على مخاطر الانجرار إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن بعض مستشاري ترامب يرون أن مثل هذه الخيارات على الأرجح غير موجودة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أبلغوا الوسطاء الإقليميين أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن شن هجوم على إيران.

وأكدت الصيحفة أن إيران ألغت المناورات العسكرية في مضيق هرمز بعد تحذير أمريكي.