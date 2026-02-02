مباحثات كويتية سويسرية تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين

استضافت الكويت، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري، برئاسة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الجانب الكويتي، والرئيس جي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السويسري والوفد المرافق له إلى الكويت.

وحضر جلسة المباحثات ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسئولين بالبلدين.

وصرح وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح بأن المباحثات بين الجانبين تناولت استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأضاف: أن المباحثات بين الجانبين تناولت أيضا بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.