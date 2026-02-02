ميمي جمال لـ صدي البلد: لن أعتزل التمثيل حتى آخر يوم في عمري

أكدت الفنانة ميمي جمال أنها لا تفكر نهائيًا في اعتزال التمثيل، مشددة على أن الفن يمثل جزءًا أساسيًا من حياتها، قائلة: "مش هعتزل التمثيل لحد ما أموت.. أنا بعشق الفن اعتزلت فتره بعد وفاة زوجي و لم اجد نفسي لاني احب و اعشق الفن".

وكشفت ميمي جمال، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن مشاركتها في أربع أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان 2026، وهي: مسلسل «مناعة»، ومسلسل «على قد الحب»، ومسلسل «هي كمياء»، و مسسل المتر سمير مؤكدة أن تنوع الأدوار كان سبب حماسها الكبير للمشاركة في هذه الأعمال.

مسلسل «على قد الحب»، أوضحت أنه عمل درامي اجتماعي رومانسي، يتناول العلاقات الإنسانية والمشاعر الصادقة داخل إطار عائلي واقعي، ويعكس قضايا الحب اليومية بعمق وبساطة.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد، ومن إنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي، ويضم نخبة من النجوم، ومن المتوقع أن يحقق صدى واسعًا لدى الجمهور خلال عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

واختتمت ميمي جمال حديثها بالتأكيد على سعادتها بالعمل مع فريق المسلسلات ، متمنية أن تنال الأعمال إعجاب الجمهور وتلامس قلوبهم.