قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
برلماني: حماية الشواطئ والأمن البيئي أولوية وطنية وفق توجيهات القيادة السياسية
أول رد من أبو الغيط على ذكر اسمه ضمن ملفات إبستين.. أحمد موسى يروي التفصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مستخدميه استغنوا عن الجيم التقليدي.. ميتا تتخذ قرارا مثيرا تجاه تطبيق التمارين

Supernatural
Supernatural
احمد الشريف

كشفت منصة The Verge أن لعبة Supernatural للياقة في الواقع الافتراضي، المتاحة على نظارات Meta Quest، أصبحت خلال السنوات الماضية أكثر من مجرد تطبيق تمارين، بعد أن تحولت إلى مجتمع مترابط من المستخدمين يعتمدون عليها بوصفها روتينًا يوميًا لممارسة الرياضة في المنزل. 

وأوضحت المنصة أن كثيرًا من المستخدمين، وبينهم من بدأ ممارسة الرياضة منذ ثمانينيات القرن الماضي مع فيديوهات جين فوندا، باتوا يستخدمون النظارة شبه حصريًا من أجل Supernatural بفضل ما تقدمه من تدريبات موجهة وموسيقى معروفة وتجارب جماعية في بيئات افتراضية متنوعة.

قرار ميتا بوقف تطوير المحتوى

وأشارت The Verge إلى أن ميتا أوقفت الاستثمار في تطوير محتوى جديد لتطبيق Supernatural بعد جولة كبيرة من تسريح الموظفين داخل قسم Reality Labs المسؤول عن مشروعات الواقع الافتراضي والواقع المختلط في الشركة. 

وأوضحت التقارير أن ميتا أغلقت ثلاثة استوديوهات ألعاب للواقع الافتراضي ووضعت Supernatural في ما يشبه وضع "الصيانة فقط"، حيث يستمر التطبيق في العمل للمشتركين الحاليين لكن من دون إضافة تمارين أو ميزات جديدة، وسط تساؤلات حول مستقبل تراخيص الموسيقى المستخدمة داخل التمرينات.

مساحة آمنة لممارسة الرياضة دون أحكام

أكد تقرير The Verge أن Supernatural لعبت دورًا مهمًا لدى مجموعات من المستخدمين الذين وجدوا فيها مساحة آمنة لممارسة الرياضة بعيدًا عن أحكام الآخرين على شكل أجسادهم أو قدراتهم البدنية. 

وأوضحت المنصة أن مجموعات Supernatural على فيسبوك تضم شهادات من مستخدمين يقولون إن التطبيق ساعدهم في التعامل مع الاكتئاب أو التعافي من أمراض خطيرة مثل السرطان، أو تحقيق فقدان ملحوظ في الوزن، بينما يرى آخرون أنه كان الخيار الوحيد القابل للاستمرار بالنسبة لهم لممارسة الرياضة بانتظام.​

خيارات حركة مرنة لذوي الاحتياجات المختلفة

أشارت The Verge إلى أن تصميم التمارين داخل Supernatural يعتمد على عناصر افتراضية مثل مثلثات تدفع المستخدم للقيام بحركات القرفصاء أو الطعنات الجانبية، وكرات على شكل قطرة تقود إلى حركات بالذراعين في اتجاهات مختلفة. 

وأوضحت المنصة أن التطبيق يوفر أوضاعًا خاصة تسمح بتعديل التمرين ليتناسب مع احتياجات الحركة المختلفة، مثل وضع الكرسي لمستخدمي الكراسي المتحركة، ووضع اللعب بذراع واحدة، مع إمكانية ضبط شدة التمرين بحيث يظل المستخدم قادرًا على المشاركة حتى لو لم يستطع أداء حركات القرفصاء التقليدية.​

رد فعل المجتمع وصمت ميتا

وأكد التقرير أن مدربي Supernatural حاولوا طمأنة المستخدمين عبر مقاطع فيديو ورسائل على الشبكات الاجتماعية، مؤكدين استمرار وجودهم لخدمة المجتمع الحالي رغم توقف التطوير. 

وأوضحت The Verge أن ميتا لم تقدّم حتى الآن خطة واضحة طويلة الأجل لمستقبل Supernatural، واكتفت متحدثة باسم الشركة بالإشارة إلى تحسينات سابقة أُدخلت بعد الاستحواذ، مثل خفض سعر الاشتراك، وإضافة وضع اللعب الجماعي، والتعاون مع فنانين جدد في قوائم الموسيقى، بينما يتزايد غضب المستخدمين الذين يخشون أن يتلاشى التطبيق تدريجيًا مع الوقت.

Supernatural Meta Meta Quest نظارات Meta Quest لعبة Supernatural الواقع الافتراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد وسام،

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة حرام

هل لبس المرأة الخاتم في إصبع السبابة حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير المجالس النيابية في جناح الأزهر

وزير المجالس النيابية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بدوره في بناء الوعي الفكري

بالصور

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

سيارات برابوس
سيارات برابوس
سيارات برابوس

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

فيديو

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

المزيد