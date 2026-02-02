مستخدميه استغنوا عن الجيم التقليدي.. ميتا تتخذ قرارا مثيرا تجاه تطبيق التمارين

كشفت منصة The Verge أن لعبة Supernatural للياقة في الواقع الافتراضي، المتاحة على نظارات Meta Quest، أصبحت خلال السنوات الماضية أكثر من مجرد تطبيق تمارين، بعد أن تحولت إلى مجتمع مترابط من المستخدمين يعتمدون عليها بوصفها روتينًا يوميًا لممارسة الرياضة في المنزل.

وأوضحت المنصة أن كثيرًا من المستخدمين، وبينهم من بدأ ممارسة الرياضة منذ ثمانينيات القرن الماضي مع فيديوهات جين فوندا، باتوا يستخدمون النظارة شبه حصريًا من أجل Supernatural بفضل ما تقدمه من تدريبات موجهة وموسيقى معروفة وتجارب جماعية في بيئات افتراضية متنوعة.

قرار ميتا بوقف تطوير المحتوى

وأشارت The Verge إلى أن ميتا أوقفت الاستثمار في تطوير محتوى جديد لتطبيق Supernatural بعد جولة كبيرة من تسريح الموظفين داخل قسم Reality Labs المسؤول عن مشروعات الواقع الافتراضي والواقع المختلط في الشركة.

وأوضحت التقارير أن ميتا أغلقت ثلاثة استوديوهات ألعاب للواقع الافتراضي ووضعت Supernatural في ما يشبه وضع "الصيانة فقط"، حيث يستمر التطبيق في العمل للمشتركين الحاليين لكن من دون إضافة تمارين أو ميزات جديدة، وسط تساؤلات حول مستقبل تراخيص الموسيقى المستخدمة داخل التمرينات.

مساحة آمنة لممارسة الرياضة دون أحكام

أكد تقرير The Verge أن Supernatural لعبت دورًا مهمًا لدى مجموعات من المستخدمين الذين وجدوا فيها مساحة آمنة لممارسة الرياضة بعيدًا عن أحكام الآخرين على شكل أجسادهم أو قدراتهم البدنية.

وأوضحت المنصة أن مجموعات Supernatural على فيسبوك تضم شهادات من مستخدمين يقولون إن التطبيق ساعدهم في التعامل مع الاكتئاب أو التعافي من أمراض خطيرة مثل السرطان، أو تحقيق فقدان ملحوظ في الوزن، بينما يرى آخرون أنه كان الخيار الوحيد القابل للاستمرار بالنسبة لهم لممارسة الرياضة بانتظام.​

خيارات حركة مرنة لذوي الاحتياجات المختلفة

أشارت The Verge إلى أن تصميم التمارين داخل Supernatural يعتمد على عناصر افتراضية مثل مثلثات تدفع المستخدم للقيام بحركات القرفصاء أو الطعنات الجانبية، وكرات على شكل قطرة تقود إلى حركات بالذراعين في اتجاهات مختلفة.

وأوضحت المنصة أن التطبيق يوفر أوضاعًا خاصة تسمح بتعديل التمرين ليتناسب مع احتياجات الحركة المختلفة، مثل وضع الكرسي لمستخدمي الكراسي المتحركة، ووضع اللعب بذراع واحدة، مع إمكانية ضبط شدة التمرين بحيث يظل المستخدم قادرًا على المشاركة حتى لو لم يستطع أداء حركات القرفصاء التقليدية.​

رد فعل المجتمع وصمت ميتا

وأكد التقرير أن مدربي Supernatural حاولوا طمأنة المستخدمين عبر مقاطع فيديو ورسائل على الشبكات الاجتماعية، مؤكدين استمرار وجودهم لخدمة المجتمع الحالي رغم توقف التطوير.

وأوضحت The Verge أن ميتا لم تقدّم حتى الآن خطة واضحة طويلة الأجل لمستقبل Supernatural، واكتفت متحدثة باسم الشركة بالإشارة إلى تحسينات سابقة أُدخلت بعد الاستحواذ، مثل خفض سعر الاشتراك، وإضافة وضع اللعب الجماعي، والتعاون مع فنانين جدد في قوائم الموسيقى، بينما يتزايد غضب المستخدمين الذين يخشون أن يتلاشى التطبيق تدريجيًا مع الوقت.