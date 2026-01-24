قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه
دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يختتم تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان
خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس
إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
قصة فيديو يهز الرأي العام | ابن يعتدي على والده داخل منزله.. صراع على الميراث يشعل مأساة أسرية
صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية
وفر وقتك .. خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري في 2026
ترامب: كندا تعارض بناء القبة الذهبية الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها ستحميها
هامبورج يتعادل سلبيا مع سانت باولي في الدوري الألماني
دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل يواصل الواقع الافتراضي طريقه دون Meta؟

Meta
Meta
احمد الشريف

يشير التقرير إلى أن التزام Meta بعالم الواقع الافتراضي بات موضع شك خلال الفترة الأخيرة، رغم تصريحاتها الرسمية بعكس ذلك. 

فالشركة أعلنت في وقت سابق من يناير عن تسريح عدد كبير من موظفي قسم Reality Labs المسؤول عن مشاريع الواقعين الافتراضي والمختلط، إلى جانب إغلاق معظم استوديوهات الألعاب الداخلية المطورة لعناوين Quest، ما عُدّ ضربة قوية لمحتوى ألعاب VR عمومًا.​

كما يلفت الكاتب إلى أن غياب الحديث عن VR تقريبًا في مؤتمر Meta Connect 2025، وغياب أي مؤشرات قوية على إطلاق أجهزة Quest جديدة هذا العام، غذّى الانطباع بأن الشركة تحوّل تركيزها تدريجيًا نحو الذكاء الاصطناعي على حساب استثماراتها السابقة في “الميتافيرس”.​

أجهزة جديدة تُنعش آمال عشّاق الواقع الافتراضي

في المقابل، يرى التقرير أن انسحاب Meta الجزئي لا يعني أن VR يحتضر؛ إذ تبرز شركات أخرى تقدم أجهزة واعدة تعيد الحماس للفئة، حتى لو ظلت موجهة أكثر إلى شريحة من الهواة المتقدمين.​

يسلّط الكاتب الضوء على نظارة Lynx R2 التي كشف عنها مؤخرًا، وتتميّز – بحسب المواصفات الأولية – بـ مجال رؤية يصل إلى 126 درجة مقارنة بنحو 110 درجات في Quest 3، إضافة إلى توجه الشركة لفتح التصميم كمشروع شبه مفتوح المصدر عبر نشر المخططات، ما يسهل على المطورين والمعدّلين تخصيص الجهاز مقارنة بمنصة Meta المغلقة.​

كما يتوقف عند تجربة نظارة Pimax Dream Air التي جرّبها خلال معرض CES 2026، موضحًا أنها أخف وزنًا حتى من iPhone 17، وتعتمد على شاشات micro‑OLED بدقة 8K تقريبًا، مع صورة ساطعة وحادة رغم اعتمادها على اتصال سلكي بالحاسوب. 

ويرى أن هذا النوع من الأجهزة يبرز أقصى ما يمكن أن يقدمه العتاد من جودة صورة لعشّاق ألعاب الواقع الافتراضي على الحاسب الشخصي.​

ربما لم يولد الواقع الافتراضي ليكون “سوقًا للجميع”

يراجع التقرير فرضية سادت لسنوات مفادها أن VR يجب أن يصبح منصة جماهيرية ضخمة تستخدم يوميًا في العمل والترفيه، وهي الفكرة التي روّجت لها Meta وغيرها. لكن الكاتب يطرح قراءة مختلفة:​

التجربة في أفضل حالاتها غامرة ومذهلة، لكنها ليست من النوع الذي يرغب معظم الناس في استخدامه لساعات طويلة يوميًا.

محاولات تسويق نظارات مثل Apple Vision Pro كأجهزة للعمل اليومي لم تحقق حتى الآن انتشارًا واسعًا، ما يعزز فكرة أن الواقع الافتراضي قد يبقى فئة “متخصصة” أكثر من كونه منصة عامة بحجم الهواتف الذكية.​

من هذا المنظور، يلمّح الكاتب إلى أن تراجع طموحات Meta لا يساوي نهاية VR، بل ربما يعني عودته إلى حجمه الطبيعي كسوق موجه بالأساس إلى اللاعبين والمهتمين بالتجارب الغامرة، بدعم من شركات مثل Lynx وPimax وValve، بدل الاعتماد على لاعب واحد عملاق.​

إرث Meta: باب فتحتْه الشركة ويمكن لآخرين عبوره

يعترف التقرير في الوقت ذاته بأن دور Meta كان حاسمًا في إيصال نظارات VR إلى جمهور أوسع، من خلال، تسعير عدواني أقرب إلى الدعم المباشر للأجهزة مثل Quest 2 وQuest 3و عبر استثمار كبير في التسويق وبناء منظومة محتوى قوية للألعاب والتطبيقات.

هذه الجهود، بحسب الكاتب، دفعت شركات أخرى مثل آبل وسامسونج إلى تسريع دخولها المجال، ورسّخت الواقع الافتراضي كفئة حاضرة في خريطة التكنولوجيا الاستهلاكية، حتى لو لم تتحول إلى سوق بحجم الهواتف أو الحواسيب المحمولة.

 ويرى أن الطريق الذي فتحته Meta لا يزال مفتوحًا وإن أصبح أضيق، ما يمنح اللاعبين الآخرين فرصة لتقديم أجهزة وتجارب متخصصة، من دون الحاجة إلى سباق استثماري ضخم لتعميم VR على “الجميع”.​

في خاتمة القراءة، يميل الكاتب إلى نبرة تفاؤل حذرة: الواقع الافتراضي لم يمت، لكنه ربما يعود إلى حجمه المنطقي كنطاق هواة متحمسين وقطاعات متخصصة، مع بقاء أثر Meta في جعله “موجودًا على الخريطة”، بغض النظر عن مدى استمرار التزامها بالمجال مستقبلاً.​

Meta Meta Connect الميتافيرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

ترحيل عشرات المهاجرين الإيرانيين

إدارة ترامب تخطط لترحيل عشرات المهاجرين الإيرانيين إلى بلادهم

اعتقال 100 رجل دين في مطار مينيابوليس

أزمة منيسوتا الأمريكية.. اعتقال 100 رجل دين في مطار مينيابوليس بول الدولي

الدمار في أوكرانيا

استثمار بعد الدمار.. أمريكا والاتحاد الأوروبي يراهنان بـ800 مليار دولار على أوكرانيا

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 24 يناير 2026..تخل عن أي أفكار سلبية

برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد