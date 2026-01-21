WhatsApp يتيح إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي مجانًا عبر Meta AI

أطلقت ميزة Meta AI في WhatsApp يوم 20 يناير 2026، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي مجانًا داخل التطبيق دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

إطلاق الميزة الجديدة

أعلنت Meta عن التفعيل العالمي لـMeta AI في النسخة 2.24.1 لأندرويد وiOS، بعد اختبار بيتا في الهند وبرازيل. يدعم 10 لغات بما فيها العربية، ويصل إلى 2 مليار مستخدم نشط.

خطوات إنشاء الصور

يكتب المستخدم "@MetaAI" في أي دردشة فردية أو جماعية، ثم يصف الصورة مثل "قطة ترتدي نظارات شمسية على شاطئ". يُولد النموذج Llama 3 صورة عالية الدقة في ثوانٍ، قابلة للمشاركة أو الحفظ مباشرة.

قدرات الذكاء الاصطناعي

يُنشئ Meta AI صورًا واقعية أو فنية بدقة 1024×1024 بكسل، مع دعم أنماط مثل "فن رقمي" أو "صورة كارتون". يتجنب المحتوى غير المناسب عبر فلاتر أمان، ويحسن الدقة بناءً على الوصف التفصيلي.

التوافر والشروط

الميزة مجانية تمامًا دون حدود يومية، متوفرة في 180 دولة بما فيها الشرق الأوسط.

تتطلب حسابًا نشطًا على WhatsApp، مع خيار إيقافها من الإعدادات. تخزن Meta البيانات لتحسين النموذج لمدة 30 يومًا.