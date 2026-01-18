واتساب يكشف سر تحديث الحالة.. ميزة جديدة تحمي خصوصيتك

أطلقت منصة واتساب، تحديثا تجريبيا جديدا لمستخدمي أندرويد عبر برنامج Google Play Beta، ويأتي هذا التحديث بميزة جديدة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عند مشاركة تحديثات الحالة.

تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بمعرفة من يمكنه رؤية تحديث الحالة حتى بعد نشرها، ما يسهل التحكم في الخصوصية والتأكد من إعدادات الجمهور لكل حالة يتم نشرها على واتساب.

ويعد هذا الإجراء مهما بشكل خاص للمستخدمين الذين يغيرون جمهور الحالة بشكل متكرر، سواء بمشاركة الحالة مع جميع جهات الاتصال، أو استبعاد بعض الأشخاص، أو مشاركتها مع مجموعة محددة فقط.

ولاستخدام الميزة، يمكن للمستخدم فتح الحالة المنشورة خلال آخر 24 ساعة والذهاب إلى قائمة المشاهدين، حيث سيظهر خيار جديد باسم الجمهور“Audience”، في حال توفر الميزة على جهاز المستخدم.

عند الدخول إلى هذا القسم، سيتم عرض إعدادات الخصوصية، مثل “جهات اتصالي” أو “جهات اتصالي باستثناء” أو “المشاركة مع”، بالإضافة إلى إمكانية رؤية الأشخاص المدرجين أو المستبعدين في حالة المشاركة المحدودة.

واتساب يكشف سر تحديث الحالة

كما تظهر الميزة ما إذا كان يمكن للمشاهدين إعادة مشاركة الحالة أم لا، مما يساعد المستخدم على تذكر إعداداته دون الحاجة إلى حذف الحالة بسبب الشكوك المتعلقة بالخصوصية.

حاليا، تتوفر هذه الميزة لمجموعة محدودة من مختبري النسخة التجريبية واتساب بيتا لأندرويد الإصدار 2.26.2.9 عبر متجر Google Play، وسيتم توسيعها للمزيد من المستخدمين في تحديثات مستقبلية.

وفي سياق متصل، يختبر واتساب، ميزة خصوصية أخري على أندرويد تهدف إلى تعزيز أمان المحادثات الأولى وحماية المستخدمين من الرسائل غير المرغوب فيها، وذلك من خلال نظام جديد يعتمد على مفاتيح أسماء المستخدمين للتحكم فيمن يمكنه بدء محادثة معك للمرة الأولى.

ظهرت الميزة الجديدة ضمن إصدار واتساب بيتا على أندرويد ويحمل الرقم 2.26.2.2، ومن المتوقع أن تصل إلى جميع المستخدمين خلال الأشهر المقبلة، بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار.