مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات

يختبر تطبيق واتساب، ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز أمان المحادثات الأولى وحماية المستخدمين من الرسائل غير المرغوب فيها، وذلك من خلال نظام جديد يعتمد على مفاتيح أسماء المستخدمين للتحكم فيمن يمكنه بدء محادثة معك للمرة الأولى.

ظهرت الميزة الجديدة ضمن إصدار واتساب بيتا على أندرويد ويحمل الرقم 2.26.2.2، ومن المتوقع أن تصل إلى جميع المستخدمين خلال الأشهر المقبلة، بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار.

وكما هو معروف، تعتمد حسابات واتساب حاليا على أرقام الهواتف، ما يعني أن أي شخص يمتلك رقمك يمكنه مراسلتك مباشرة، لكن خلال الأشهر الماضية، بدأ التطبيق اختبار نظام يعتمد على أسماء المستخدمين، يسمح ببدء المحادثات دون الحاجة إلى حفظ رقم الهاتف في جهات الاتصال.

ووفقا لما رصده موقع WABetaInfo، فإن النسخة التجريبية الجديدة تضيف طبقة أمان إضافية، حيث يطلب من الطرف الذي يحاول بدء محادثة لأول مرة إدخال مفتاح خاص باسم المستخدم، وذلك في حال فعل صاحب الحساب خيار تقييد المحادثات الأولى.

وعند محاولة مراسلة حساب يعتمد على هذا النظام، تظهر شاشة مخصصة تطلب إدخال المفتاح، مع رسالة توضيحية تفيد بأنه “نظرا لعدم وجود تفاعل سابق مع هذا الحساب، يجب إدخال مفتاح اسم المستخدم أولا”.

وبدون إدخال المفتاح الصحيح، لن يتمكن الطرف الآخر من إرسال رسائل أو إجراء مكالمات.

واتساب

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن الأشخاص الذين يحصلون على المفتاح مباشرة من صاحب الحساب فقط هم القادرون على بدء المحادثة، ما يوفر حماية فعالة ضد الرسائل العشوائية أو المزعجة.

وتبرز أهمية هذه الميزة بشكل خاص لدى صناع المحتوى والشخصيات العامة، حيث تتيح لهم مشاركة أسماء المستخدمين علنا دون القلق من سيل الرسائل غير المرغوب فيها.

حتى الآن، لم يعلن واتساب رسميا موعد طرح نظام أسماء المستخدمين أو ميزة مفاتيح الأسماء في النسخة المستقرة من التطبيق، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.