على غرار فيسبوك.. واتساب يلمح لتغيير بصري لافت على آيفون

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي نظام iOS، في خطوة قد تحدث تغييرا لافتا في شكل الملفات الشخصية داخل التطبيق.

وبحسب تقارير متخصصة في تتبع تحديثات واتساب، تختبر الشركة حاليا إمكانية إضافة صورة غلاف إلى الحسابات الشخصية، على غرار ما هو معمول به في منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك ولينكدإن.

ميزة لافتة تصل واتساب على iOS

ووفقا لما نشره موقع WABetaInfo، ظهرت الميزة الجديدة ضمن النسخة التجريبية من واتساب على iOS، وتحديدا في تحديث يحمل رقم 26.1.10.71 والمتاح عبر تطبيق TestFlight.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن واتساب يعمل على تخصيص قسم مستقل داخل واجهة الملف الشخصي لعرض صورة الغلاف، بحيث تظهر أعلى صورة الحساب الحالية.

واتساب على iOS

وتظهر المعاينات أن تصميم صورة الغلاف سيكون مشابها لما هو معتمد في الشبكات الاجتماعية الأخرى، ما يمنح المستخدمين مساحة بصرية إضافية للتعبير عن شخصياتهم.

ويذكر أن هذه الميزة متوفرة بالفعل في حسابات WhatsApp Business، حيث تستخدمها الشركات لإبراز هويتها وعلامتها التجارية.

أما آلية اختيار صورة الغلاف، فمن المتوقع أن تكون بسيطة ومرنة، إذ سيتمكن المستخدم من التقاط صورة جديدة أو اختيار صورة من معرض الهاتف، مع إمكانية تعديل موضعها أو استبدالها في أي وقت.

كما ستبقى صورة الغلاف مرئية سواء عند تصفح المستخدم لملفه الشخصي أو عند قيام الآخرين بعرض حسابه.

وفي سياق متصل، يواصل واتساب طرح مزايا جديدة لتعزيز تجربة المستخدم، من بينها وسوم الأعضاء التي تضيف معلومات تعريفية بجانب أسماء المستخدمين، وميزة الملصقات النصية التي تتيح تحويل الكلمات إلى ملصقات مباشرة عبر شريط البحث.

بالإضافة إلى تنبيهات مواعيد الأحداث التي تسمح بتعيين تذكيرات مبكرة مخصصة داخل المحادثات الجماعية.

وتشير هذه الخطوات مجتمعة إلى توجه واتساب نحو تعزيز الطابع الاجتماعي والتفاعلي للتطبيق، في محاولة لإعادة رسم ملامح التواصل الشخصي داخله.