قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 1.8 مليار دولار
وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

على غرار فيسبوك.. واتساب يلمح لتغيير بصري لافت على آيفون

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي نظام iOS، في خطوة قد تحدث تغييرا لافتا في شكل الملفات الشخصية داخل التطبيق. 

وبحسب تقارير متخصصة في تتبع تحديثات واتساب، تختبر الشركة حاليا إمكانية إضافة صورة غلاف إلى الحسابات الشخصية، على غرار ما هو معمول به في منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك ولينكدإن.

ميزة لافتة تصل واتساب على iOS

ووفقا لما نشره موقع WABetaInfo، ظهرت الميزة الجديدة ضمن النسخة التجريبية من واتساب على iOS، وتحديدا في تحديث يحمل رقم 26.1.10.71 والمتاح عبر تطبيق TestFlight. 

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن واتساب يعمل على تخصيص قسم مستقل داخل واجهة الملف الشخصي لعرض صورة الغلاف، بحيث تظهر أعلى صورة الحساب الحالية.

واتساب على iOS

وتظهر المعاينات أن تصميم صورة الغلاف سيكون مشابها لما هو معتمد في الشبكات الاجتماعية الأخرى، ما يمنح المستخدمين مساحة بصرية إضافية للتعبير عن شخصياتهم. 

ويذكر أن هذه الميزة متوفرة بالفعل في حسابات WhatsApp Business، حيث تستخدمها الشركات لإبراز هويتها وعلامتها التجارية.

أما آلية اختيار صورة الغلاف، فمن المتوقع أن تكون بسيطة ومرنة، إذ سيتمكن المستخدم من التقاط صورة جديدة أو اختيار صورة من معرض الهاتف، مع إمكانية تعديل موضعها أو استبدالها في أي وقت. 

كما ستبقى صورة الغلاف مرئية سواء عند تصفح المستخدم لملفه الشخصي أو عند قيام الآخرين بعرض حسابه.

وفي سياق متصل، يواصل واتساب طرح مزايا جديدة لتعزيز تجربة المستخدم، من بينها وسوم الأعضاء التي تضيف معلومات تعريفية بجانب أسماء المستخدمين، وميزة الملصقات النصية التي تتيح تحويل الكلمات إلى ملصقات مباشرة عبر شريط البحث. 

بالإضافة إلى تنبيهات مواعيد الأحداث التي تسمح بتعيين تذكيرات مبكرة مخصصة داخل المحادثات الجماعية.

وتشير هذه الخطوات مجتمعة إلى توجه واتساب نحو تعزيز الطابع الاجتماعي والتفاعلي للتطبيق، في محاولة لإعادة رسم ملامح التواصل الشخصي داخله.

واتساب تحديثات واتساب صورة غلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يترأس لجنة اختيار قيادات جديدة بمديرية الزراعة

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: استرداد 1669 فدان أملاك دولة وإزالة 98 تعديا بـ6 مراكز

حملات تموينية متنوعة

تحرير 140 مخالفة وضبط 1.5 طن دقيق مدعم فى المنيا

بالصور

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد