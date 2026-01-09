واتساب: الدردشات الجماعية تحصل على ثلاث ميزات جديدة

لم تعد واتساب تكتفي بالميزات التقليدية في تطبيقها، فقد كشفت الشركة عن تحديث جديد لمجموعات الدردشة يضيف ثلاث ميزات عملية تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام، خاصة في السيناريوهات الجماعية.

الميزات الجديدة في مجموعات واتساب

1. تحديد الأدوار Member Tags:

الآن يمكن لكل عضو في مجموعة واتساب وضع وسم يوضح دوره داخل المجموعة، هذه الميزة مفيدة خصوصا في المجموعات التي تحتوي على أدوار متعددة، حيث يمكن لكل عضو أن يميز نفسه عن الآخرين، ويمكن تخصيص الوسم لكل مجموعة بشكل مختلف.

2. ملصقات نصية Text Stickers:

تتيح الميزة الجديدة تحويل أي كلمة أو جملة إلى ملصق نصي مباشرة عبر البحث عن الملصقات Sticker Search، كما يمكن إضافة الملصقات الجديدة مباشرة إلى حزم الملصقات الخاصة بك دون الحاجة لإرسالها أولا في المحادثة.

3. تذكير بالأحداث Event Reminders:

عند إنشاء حدث داخل مجموعة، يمكن الآن تحديد تذكيرات مخصصة للمشاركين لضمان عدم نسيانهم للموعد أو المناسبة، هذه الميزة مفيدة جدا للفعاليات المهمة أو الاجتماعات داخل المجموعات الكبيرة.

تحسين تجربة الاستخدام الجماعية

تعتبر هذه الميزات تحسينات من نوع "جودة الحياة" Quality of Life لمستخدمي مجموعات واتساب، حيث تسهل إدارة المجموعات وجعل التفاعل أكثر تنظيما ومتعة، ما كان ينظر إليه سابقا على أنه ميزة للترفيه فقط أصبح الآن جزءا من تجربة متكاملة، تصلح حتى لاستخدامات الأعمال والمجموعات المهنية.

جدير بالذكر أن منصة واتساب، تعمل حاليا على تطوير مجموعة جديدة من ميزات الرقابة الأبوية التي من شأنها منح أولياء الأمور رؤية أوضح وتحكما أكبر في كيفية استخدام صغار السن للتطبيق.

ووفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، تتضمن هذه التحديثات إمكانية إنشاء حساب واتساب ثانوي مرتبط بحساب أساسي قائم، وقد تم رصد الميزة الجديدة في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد بإصدار 2.26.1.30، والتي لا تزال قيد التطوير.