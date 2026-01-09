قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9-1-2026
ادعوا له بالرحمة.. وفاة النائب السابق خيري الخطيب بكفر الشيخ
أزمة الإيجار القديم| الملاك لم يستردوا وحداتهم.. والحكومة تتخذ خطوات لتخفيف الأعباء.. والوحدات البديلة تفتقر للآليات الواضحة
استحي من الله أن احتفل وأهل غزة يموتون.. شيخ الأزهر يرفض الاحتفال بميلاده الـ 80
مايان السيد: فخورة بفيلم كولونيا وعلاقة الابن والأب به حساسة للغاية.. خاص
بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة سوبر بـ ميركاتو الشتاء
صدقي صخر يحاول العودة لدينا الشربيني في الحلقات الأخيرة من "لا ترد ولا تستبدل"
مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب: الدردشات الجماعية تحصل على ثلاث ميزات جديدة

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

لم تعد واتساب تكتفي بالميزات التقليدية في تطبيقها، فقد كشفت الشركة عن تحديث جديد لمجموعات الدردشة يضيف ثلاث ميزات عملية تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام، خاصة في السيناريوهات الجماعية.

الميزات الجديدة في مجموعات واتساب

1. تحديد الأدوار Member Tags:

الآن يمكن لكل عضو في مجموعة واتساب وضع وسم يوضح دوره داخل المجموعة، هذه الميزة مفيدة خصوصا في المجموعات التي تحتوي على أدوار متعددة، حيث يمكن لكل عضو أن يميز نفسه عن الآخرين، ويمكن تخصيص الوسم لكل مجموعة بشكل مختلف.

2. ملصقات نصية Text Stickers:

تتيح الميزة الجديدة تحويل أي كلمة أو جملة إلى ملصق نصي مباشرة عبر البحث عن الملصقات Sticker Search، كما يمكن إضافة الملصقات الجديدة مباشرة إلى حزم الملصقات الخاصة بك دون الحاجة لإرسالها أولا في المحادثة.

الميزات الجديدة في مجموعات واتساب

3. تذكير بالأحداث Event Reminders:

عند إنشاء حدث داخل مجموعة، يمكن الآن تحديد تذكيرات مخصصة للمشاركين لضمان عدم نسيانهم للموعد أو المناسبة، هذه الميزة مفيدة جدا للفعاليات المهمة أو الاجتماعات داخل المجموعات الكبيرة.

تحسين تجربة الاستخدام الجماعية

تعتبر هذه الميزات تحسينات من نوع "جودة الحياة" Quality of Life لمستخدمي مجموعات واتساب، حيث تسهل إدارة المجموعات وجعل التفاعل أكثر تنظيما ومتعة، ما كان ينظر إليه سابقا على أنه ميزة للترفيه فقط أصبح الآن جزءا من تجربة متكاملة، تصلح حتى لاستخدامات الأعمال والمجموعات المهنية.

جدير بالذكر أن منصة واتساب، تعمل حاليا على تطوير مجموعة جديدة من ميزات الرقابة الأبوية التي من شأنها منح أولياء الأمور رؤية أوضح وتحكما أكبر في كيفية استخدام صغار السن للتطبيق.

ووفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، تتضمن هذه التحديثات إمكانية إنشاء حساب واتساب ثانوي مرتبط بحساب أساسي قائم، وقد تم رصد الميزة الجديدة في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد بإصدار 2.26.1.30، والتي لا تزال قيد التطوير.

واتساب الدردشات الجماعية مجموعات واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

كوت ديفوار

مدرب كوت ديفوار يتحدث عن آخر استعداداته لمواجهة الفراعنة

حسام حسن

أمم أفريقيا.. حسام حسن يكشف عن أخر استعدادات منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار

تريزيجيه وحسام حسن

جاهزون للفوز.. 11 تصريحا ناريا من حسام حسن قبل مواجهة كوت ديفوار

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد