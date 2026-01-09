قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

آخر فرصة لحفظ محادثاتك.. ChatGPT يودع واتساب نهائيا خلال أيام

ChatGPT يودع واتساب نهائيا خلال أيام
ChatGPT يودع واتساب نهائيا خلال أيام
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI عن توقف تكاملها مع تطبيق واتساب WhatsApp اعتبارا من 15 يناير 2026، وذلك نتيجة لتحديثات سياسة جديدة من شركة “ميتا” التي تمنع استخدام روبوتات الدردشة العامة مثل ChatGPT عبر واجهة WhatsApp Business API. 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة “ميتا” لتقليص الاعتماد على الذكاء الاصطناعي العام على منصتها، والتركيز على أدوات موجهة لخدمة العملاء والأعمال فقط.

وبالنسبة للمستخدمين الذين كانوا يستخدمون ChatGPT على واتساب للحصول على إجابات سريعة أو مساعدة دراسية أو بدافع الفضول، أكدت OpenAI أن المحادثات الحالية والسابقة ستكون مهددة بالحذف. 

إلا أن الشركة أوضحت أنه بإمكان المستخدمين حفظ محادثاتهم عبر إجراء بسيط يتمثل في ربط رقمهم على واتساب بحساب ChatGPT.

السبب وراء القرار

هذا التغيير ليس من صنع OpenAI، بل هو نتيجة لتوجيهات جديدة من شركة “ميتا” بشأن واجهة WhatsApp Business API، التي ستقتصر على أدوات مخصصة للأعمال وخدمة العملاء اعتبارا من يناير 2026. 

كما أشارت شركة “ميتا” إلى أن الاستخدام المكثف لمساعدي الذكاء الاصطناعي يضع عبئا كبيرا على بنيتها التحتية، ومن جانبها، أكدت OpenAI احترامها لهذه السياسة وأعلنت عن استعدادها لضمان انتقال سلس لبيانات المستخدمين المتأثرين قبل موعد توقف الخدمة.

كيفية حفظ محادثات ChatGPT على واتساب

على الرغم من عدم إمكانية تصدير المحادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي عبر واتساب مباشرة، قدمت OpenAI طريقة بديلة لحفظ المحادثات. 

وفقا للتعليمات التي أعلنت عنها، يجب على المستخدمين ربط رقمهم على واتساب بحساب ChatGPT للحصول على نسخة من محادثاتهم السابقة في سجل محادثات ChatGPT، ولتنفيذ هذه العملية، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

1. فتح تطبيق ChatGPT أو زيارة الموقع الرسمي.

2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3. التوجه إلى ملف ChatGPT على واتساب (1-800-ChatGPT).

4. إرسال رسالة تحتوي على "ربط واتساب مع ChatGPT".

5. سيتم توجيه المستخدم إلى تطبيق ChatGPT، حيث سيتبع التعليمات اللازمة لإتمام عملية الربط.

6. بمجرد إتمام الخطوات، سيتم نقل جميع المحادثات السابقة إلى سجل ChatGPT، مما يتيح للمستخدمين الاحتفاظ بها حتى بعد توقف التكامل.

كيفية حفظ محادثات ChatGPT على واتساب

ما الذي سيحدث بعد يناير 2026؟

ستستمر تطبيقات ChatGPT عبر الموقع الرسمي والتطبيقات الصوتية في العمل كالمعتاد، إلا أن ChatGPT لن يكون قادرا على الرد عبر واتساب بعد 15 يناير 2026. 

وبالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بربط حساباتهم مع ChatGPT، ستظل محادثاتهم السابقة متوفرة على المنصة، بينما أولئك الذين لم يقوموا بذلك سيفقدون تاريخ محادثاتهم نهائيا.

