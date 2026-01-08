لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك

في عالم يزداد فيه التهديد الرقمي يوماً بعد يوم، أصبح تأمين حساب واتساب أكثر من مجرد خيار، إنه ضرورة لحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية.

ورغم أن التطبيق يوفر بالفعل تشفيرا تاما بين الطرفين وميزات أمان متقدمة، إلا أن المستخدمين لديهم القدرة على تعزيز حماية حساباتهم باتباع خطوات إضافية ذكية، في هذا التقرير، نسلط الضوء على ثماني ميزات أساسية في واتساب تساعد على تأمين المحادثات والتحكم بالخصوصية بشكل أفضل، لتجربة استخدام أكثر أمانا وراحة بال.

1. فحص الخصوصية Privacy Checkup:

من خلال الانتقال إلى الإعدادات > الخصوصية > فحص الخصوصية، يمكن التحكم في من يرى صورة الملف الشخصي والحالة ومعلومات “نبذة عني”، كما يتيح لك واتساب إخفاء آخر ظهور وحالة الاتصال، وحظر المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها، والتحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجموعات.

2. الرسائل ذاتية الاختفاء:

يمكن ضبط الرسائل لتختفي تلقائيا بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما، ويتم ذلك عبر الإعدادات > الخصوصية > المؤقت الافتراضي للرسائل، أو تفعيل الميزة لمحادثات محددة. مع التنويه إلى أن هذه الخاصية لا تمنع التقاط لقطات الشاشة أو نسخ المحتوى خارجيا.

3. المصادقة الثنائية:

ينصح بتفعيل رقم تعريف شخصي PIN، عبر الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين، مع إضافة بريد إلكتروني للاستعادة واستخدام مفاتيح المرور لحماية الحساب من الوصول غير المصرح به.

4. قفل التطبيق والمحادثات:

يوفر واتساب إمكانية قفل التطبيق باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، بالإضافة إلى قفل محادثات محددة لمزيد من الخصوصية من خلال خيار “قفل الدردشة” داخل ملف جهة الاتصال.

5. إعدادات الأمان المتقدمة:

عبر الإعدادات > الخصوصية > متقدم، يمكن حظر الرسائل من جهات غير معروفة، وحماية عنوان IP، وتعطيل معاينات الروابط، ما يقلل من فرص التتبع أو الاحتيال.

6. خصوصية الدردشة المتقدمة:

تتيح هذه الميزة تقييد تحميل الوسائط، ومنع مشاركة المحادثات خارج واتساب، والحد من استخدام الذكاء الاصطناعي لمحتوى الرسائل، ويمكن تطبيقها على محادثات فردية أو ضمن إعدادات المجموعات.

7. تعطيل إشعارات القراءة:

لمنع الآخرين من معرفة وقت قراءة الرسائل، يمكن إيقاف إشعارات القراءة من الإعدادات > الخصوصية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخيار لا ينطبق على المحادثات الجماعية ويعمل في الاتجاهين.

8. التحكم في تنزيل الوسائط:

لمنع الحفظ التلقائي للصور ومقاطع الفيديو، يمكن إيقاف خيار “الحفظ إلى الصور” من الإعدادات > الدردشات، كما يتيح واتساب إرسال الوسائط للمشاهدة مرة واحدة فقط عبر رمز "1".