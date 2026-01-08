قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 66 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك

8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
شيماء عبد المنعم

في عالم يزداد فيه التهديد الرقمي يوماً بعد يوم، أصبح تأمين حساب واتساب أكثر من مجرد خيار، إنه ضرورة لحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية. 

ورغم أن التطبيق يوفر بالفعل تشفيرا تاما بين الطرفين وميزات أمان متقدمة، إلا أن المستخدمين لديهم القدرة على تعزيز حماية حساباتهم باتباع خطوات إضافية ذكية، في هذا التقرير، نسلط الضوء على ثماني ميزات أساسية في واتساب تساعد على تأمين المحادثات والتحكم بالخصوصية بشكل أفضل، لتجربة استخدام أكثر أمانا وراحة بال.

1. فحص الخصوصية Privacy Checkup:

من خلال الانتقال إلى الإعدادات > الخصوصية > فحص الخصوصية، يمكن التحكم في من يرى صورة الملف الشخصي والحالة ومعلومات “نبذة عني”، كما يتيح لك واتساب إخفاء آخر ظهور وحالة الاتصال، وحظر المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها، والتحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجموعات.

2. الرسائل ذاتية الاختفاء:

يمكن ضبط الرسائل لتختفي تلقائيا بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما، ويتم ذلك عبر الإعدادات > الخصوصية > المؤقت الافتراضي للرسائل، أو تفعيل الميزة لمحادثات محددة. مع التنويه إلى أن هذه الخاصية لا تمنع التقاط لقطات الشاشة أو نسخ المحتوى خارجيا.

3. المصادقة الثنائية:

ينصح بتفعيل رقم تعريف شخصي PIN، عبر الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين، مع إضافة بريد إلكتروني للاستعادة واستخدام مفاتيح المرور لحماية الحساب من الوصول غير المصرح به.

4. قفل التطبيق والمحادثات:

يوفر واتساب إمكانية قفل التطبيق باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، بالإضافة إلى قفل محادثات محددة لمزيد من الخصوصية من خلال خيار “قفل الدردشة” داخل ملف جهة الاتصال.

5. إعدادات الأمان المتقدمة:

عبر الإعدادات > الخصوصية > متقدم، يمكن حظر الرسائل من جهات غير معروفة، وحماية عنوان IP، وتعطيل معاينات الروابط، ما يقلل من فرص التتبع أو الاحتيال.

6. خصوصية الدردشة المتقدمة:

تتيح هذه الميزة تقييد تحميل الوسائط، ومنع مشاركة المحادثات خارج واتساب، والحد من استخدام الذكاء الاصطناعي لمحتوى الرسائل، ويمكن تطبيقها على محادثات فردية أو ضمن إعدادات المجموعات.

7. تعطيل إشعارات القراءة:

لمنع الآخرين من معرفة وقت قراءة الرسائل، يمكن إيقاف إشعارات القراءة من الإعدادات > الخصوصية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخيار لا ينطبق على المحادثات الجماعية ويعمل في الاتجاهين.

8. التحكم في تنزيل الوسائط:

لمنع الحفظ التلقائي للصور ومقاطع الفيديو، يمكن إيقاف خيار “الحفظ إلى الصور” من الإعدادات > الدردشات، كما يتيح واتساب إرسال الوسائط للمشاهدة مرة واحدة فقط عبر رمز "1".

واتساب حماية واتساب من الاختراق تأمين حساب واتساب حماية محادثات واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس إجازة رسمية

هل الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

الطقس في مصر

الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8 يناير 2026

وزير التنمية الإدارية الأسبق

وزير التنمية الإدارية الأسبق: صادرات مصر وصلت إلى 40 مليار دولار

نهى، ضحية واقعة دار السلام

عايشة في كابوس.. نهى ضحية واقعة دار السلام: تحمّلت العنف 12 عامًا

بالصور

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد