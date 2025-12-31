تحذير من الاحتيال عبر واتساب في احتفالات رأس السنة 2026.. تجنب هذه الروابط

بينما يستعد العالم للاحتفال بالعام الجديد، ظهرت نوعية جديدة من الاحتيال عبر الإنترنت، أصدرت وحدة الجرائم الإلكترونية في الهند تحذيرا للمستخدمين بشأن نوع جديد من الاحتيالات عبر واتساب الذي ينتشر بسرعة.

في منشور نشر على منصة "إكس" (المعروفة سابقا بتويتر)، أكدت وحدة الجرائم الإلكترونية في الهند أن هناك تهاني "رأس السنة الجديدة" مزيفة، وعروض هدايا، وصفقات بطاقة الائتمان، وخصومات على السفر، وتذاكر فعاليات، يتم تداولها بشكل واسع عبر واتساب.

ووفقا للتحذير، فإن النقر على هذه الروابط المزيفة قد يؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة على الأجهزة.

كيف يعمل احتيال رأس السنة عبر واتساب؟

في منشور نشرته وحدة الجرائم الإلكترونية في الهند على "إكس"، حذر المسؤولون قائلين: “تنبيه: احتيال إلكتروني أثناء احتفالات رأس السنة، مع بدء احتفالات رأس السنة، يتم تداول تهاني ”رأس السنة الجديدة" المزيفة، وعروض الهدايا، وصفقات بطاقات الائتمان، وخصومات السفر، وتذاكر الفعاليات عبر واتساب، الرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

يؤدي النقر على مثل هذه الروابط المشبوهة إلى تثبيت تطبيقات خبيثة على هاتفك المحمول، مما يؤدي إلى سرقة كلمات المرور لمرة واحدة OTPs، وبيانات البنك، وإساءة استخدام حسابات واتساب، ومخاطر إلكترونية أخرى خطيرة، لذا كن حذرا ولا تنقر على الروابط المشبوهة أو غير المعروفة.

كيف تحمي نفسك من الاحتيال عبر واتساب في رأس السنة؟

لحماية نفسك من الاحتيال عبر واتساب، يمكن للمستخدمين اتباع النصائح التالية:

1. تجنب النقر على الروابط غير المعروفة أو غير المرغوب فيها حتى وإن كانت تبدو احتفالية أو ودية.

2. تحقق دائما من مرسل الرسالة قبل التفاعل مع أي رسالة معاد إرسالها.

3. قم بتحديث واتساب بانتظام وتحقق من إعدادات الأمان في هاتفك بانتظام.

4. الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة.

من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكنك حماية نفسك من الوقوع في فخ الاحتيال الرقمي والحفاظ على أمان بياناتك وحساباتك.