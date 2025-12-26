أحدث تحديثات واتساب تقلب الموازين.. مزايا جديدة تثير الجدل

بعد أن أصبح تطبيق واتساب متاحا أخيرا على ساعة آبل بشكل كامل، يعمل فريق ميتا على تحسين طريقة إعلام المستخدمين عندما يتم ربط حسابهم بالساعة، كما يعمل أيضا على تطوير واجهة جديدة لإدارة المحادثات والملفات المرفقة والتخزين.

ميزة الأجهزة المتصلة

كما لاحظ موقع WABetaInfo، أدخلت النسخة 25.37.10.71 من تطبيق واتساب على TestFlight فئة جديدة تحت اسم الأجهزة الطرفية “Peripherals” في واجهة "الأجهزة المرتبطة".

ويأتي هذا التحديث بعد أسابيع من إطلاق واتساب لتطبيقه الرسمي على ساعة آبل، وهو التغيير الذي يفتح أيضا أبوابا جديدة لمخاطر محتملة في الاستخدام، على سبيل المثال، في العلاقات المسيئة، قد يتم ربط حساب واتساب بساعة آبل الخاصة بالشريك دون علم المستخدم.

لمواجهة هذه المخاطر والتحديات المماثلة، أضافت النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب مزيدا من الشفافية حول الأجهزة المتصلة.

كما هو الحال مع الأجهزة المرتبطة الأخرى، تعرض فئة "Peripherals" اسم ساعة آبل المرتبطة بالحساب، بالإضافة إلى تاريخ ووقت آخر نشاط لها.

لكن، على عكس الأجهزة المرتبطة الأخرى مثل أجهزة ماك أو واتساب ويب، لا يمكن حاليا إلغاء ربط ساعة آبل عبر تطبيق iOS. بدلا من ذلك، يوجه المستخدم إلى “حذف واتساب من ساعة آبل لإلغاء الربط”.

إدارة المحادثات والتخزين

بعد أيام قليلة من إطلاق النسخة التجريبية 25.37.10.71 على TestFlight، أصدرت ميتا بناء جديدا يقدم ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل إدارة المحادثات والتخزين.

وفقا لما رصده WABetaInfo، قدمت النسخة 25.37.10.72 ميزة "إلغاء التخزين في المحادثات" مع خيارات لحذف الرسائل أو فئات الوسائط المحددة.

تسهل هذه الميزة الجديدة واجهة المستخدم لتصفية جميع الرسائل في محادثة، أو حذف الرسائل غير المختارة فقط، أو حذف ملفات الوسائط، مع عرض كمية التخزين التي تستهلكها كل فئة بوضوح.

عند اختيار "إزالة ملفات الوسائط"، يمكن للمستخدمين اختيار الفئات التي يرغبون في حذفها، بما في ذلك الوثائق والصور والفيديوهات والملصقات والصوتيات، قبل تأكيد الاختيار.

كما يمكنهم أيضا إلغاء جميع الوسائط دفعة واحدة، بما في ذلك الوسائط المميزة.

على الرغم من عدم وجود موعد محدد لإطلاق هذه الميزات، إلا أن اختبار ميزة "إلغاء المحادثات" يتبع طرحا مشابها في النسخة التجريبية على أندرويد، ما يشير إلى أنه قد يتم طرحه في وقت قريب.