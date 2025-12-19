من قفل الدردشات لتعديل الرسائل.. 7 ميزات لازم تجربها في واتساب

أصبح واتساب أكثر من مجرد تطبيق للمراسلة الفورية بعد أن أضافت ميتا العديد من الميزات المتقدمة منذ انضمامها إلى المنصة في 2014.

ومع إدخال تحديثات مستمرة من فيسبوك وإنستجرام، أصبح واتساب الآن يتيح للمستخدمين أدوات مبتكرة تسهم في تحسين تجربتهم سواء كانوا مستخدمين عاديين أو أصحاب أعمال.

من بين الميزات الجديدة التي قد تكون غير معروفة للكثيرين، تتضمن المزايا التي تم تقديمها مؤخرا: تحرير الرسائل، قفل الدردشات، واستخدام واتساب على هاتفين، وغير ذلك.

1. تحرير الرسائل:

أطلق واتساب ميزة تحرير الرسائل في عام 2023، والتي تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل المرسلة خلال 15 دقيقة من إرسالها، بعد هذه المدة، لا يمكن تعديل الرسالة.

للتعديل، يمكن للمستخدم الضغط مطولا على الرسالة، اختيار "تحرير"، ثم إجراء التغييرات المطلوبة، ستظهر الرسائل المعدلة مع علامة "تم التعديل".

2. قفل الدردشات:

تم إطلاق ميزة قفل الدردشات في عام 2023، حيث تتيح للمستخدمين إضافة طبقة أمان إضافية عن طريق قفل المحادثات باستخدام Face ID أو البصمة أو الرمز السري.

للوصول إلى الدردشات المقفلة، يمكن للمستخدمين النقر على "بحث" وإدخال الرمز السري، ومن ثم الوصول إلى المحادثات المقفلة.

3. رسائل الصوت "مرة واحدة":

أضاف واتساب ميزة الرسائل الصوتية "مرة واحدة" التي تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل صوتية يمكن تشغيلها مرة واحدة فقط، مما يتيح مشاركة معلومات حساسة بطريقة آمنة. بعد الاستماع إلى الرسالة الصوتية، تختفي تلقائيا.

4. تثبيت الرسائل:

يمكن للمستخدمين الآن تثبيت الرسائل المهمة في أعلى المحادثات للوصول إليها بسهولة، يمكن تثبيت حتى ثلاث رسائل في أعلى المحادثة لمدة تتراوح بين 24 ساعة و 30 يوما.

5. الرسائل المفقودة:

ميزة الرسائل المفقودة تتيح للمستخدمين حذف الرسائل تلقائيا بعد 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يوما، يمكن تفعيل هذه الميزة على مستوى المحادثات الفردية، كما يمكن تعيينها كإعداد افتراضي في الإعدادات.

6. دعم الحسابات المتعددة:

ميزة دعم الحسابات المتعددة تتيح للمستخدمين الذين يمتلكون أكثر من رقم جوال استخدام حسابين على نفس الهاتف.

يمكن التبديل بين الحسابات بسهولة دون الحاجة لتسجيل الخروج، مع الحفاظ على تلقي الإشعارات لكلا الحسابين.

7. استخدام واتساب على هاتفين:

وأخيرا، يتيح وضع الرفيق للمستخدمين استخدام واتساب على جهازين، حيث يمكنهم ربط حساب واتساب بأجهزة متعددة مثل الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، في حالة عدم نشاط الهاتف الأساسي لأكثر من 14 يوما، سيتم تسجيل خروج واتساب من الأجهزة المرتبطة تلقائيا.